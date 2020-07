The Rolling Stones vydajú reedíciu úspešného albumu Goats Head Soup

Londýn 9. júla (TASR) - Britská rocková skupina The Rolling Stones začiatkom septembra vydá deluxe reedíciu svojho štúdiového albumu Goats Head Soup z roku 1973.



Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie publikované na oficiálnej webovej stránke kapely.



Reedícia bude obsahovať tri dosiaľ nezverejnené skladby - Criss Cross, All the Rage a Scarlet, na ktorej hrá gitarista skupiny Led Zeppelin Jimmy Page.



Celkovo bude boxet obsahovať desať bonusových skladieb vrátane alternatívnych mixov, inštrumentálnych verzií a demonahrávok.



Súčasťou 4-CD reedície bude aj záznam koncertu The Rolling Stones v Bruseli z roku 1973, ktorý vyšiel v roku 2011 v limitovanom náklade pod názvom Brussels Affair a v súčasnosti je už ťažko dostupný.



Súčasťou avizovaného boxetu bude aj 120-stranová kniha esejí a raritných fotografií.



Album Goats Head Soup, ktorý nahrávala skupina na Jamajke, v Spojených štátoch a v Británii, obsahuje netypickú hitovú baladu Angie.



The Rolling Stones pri príležitosti oznámenia jeho reedície zverejnili i videoklip k bonusovej piesni Criss Cross. Reedícia vyjde v rôznych formátoch 4. septembra.