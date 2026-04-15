The Rolling Stones vydali pred 60 rokmi prelomový album Aftermath
Autor TASR
Londýn 15. apríla (TASR) - Hudobní odborníci považujú album Aftermath za umelecký prelom v kariére britskej skupiny The Rolling Stones. V stredu 15. apríla uplynie 60 rokov od vydania platne na značke Decca. Kapela album nahrala v štúdiách RCA v Kalifornii počas prestávok medzi svojimi medzinárodnými turné. V Spojených štátoch ho koncom júna ho verejnosti sprístupnila firma London.
Album Aftermath je štvrtý britský a šiesty americký štúdiový album, ktorý nadväzuje na sériu medzinárodných hitových singlov. Tie kapele pomohli získať novú slávu v konkurencii The Beatles.
Je to ich prvý album, ktorý pozostáva výlučne z vlastných autorských skladieb. Pôvodný líder kapely Brian Jones sa opäť stal kľúčovým členom a experimentoval s nástrojmi, ktoré sa zvyčajne nespájajú s populárnou hudbou. Patria medzi ne indický sitár, apalačský dulcimér, japonské koto alebo mexické marimby. Jones zároveň na albume hral na gitaru a fúkaciu harmoniku.
Okrem Jonesových inštrumentálnych textúr začlenili Stones do svojej tvorby širšiu škálu akordov a štýlových prvkov, ktoré presahovali vplyvy chicagskeho bluesu a R&B, ako napríklad pop, folk, country, psychedelickú hudbu i blízkovýchodnú hudbu. Pod vplyvom intenzívnych milostných vzťahov, napätia v skupine a náročného turné napísali Mick Jagger a Keith Richards album na psychodramatické témy lásky, sexu, túžby, moci a dominancie, nenávisti, posadnutosti, modernej spoločnosti a rockovej slávy. Ženy sa tu objavujú ako prominentné postavy v ich často temných, sarkastických a nenútene urážlivých textoch.
Album Aftermath zaznamenal okamžitý komerčný úspech v Británii i v USA, keď sa osem týždňov držal nepretržite na vrchole britskej albumovej hitparády a nakoniec získal platinovú certifikáciu od Americkej asociácie nahrávacieho priemyslu (RIAA).
Toto dielo, ktoré odštartovalo éru úspešných albumov a konkurovalo vplyvu platne Rubber Soul (1965) od The Beatles, odrážalo mládežnícku kultúru a hodnoty „swinging London“ 60. rokov, ako aj rozvíjajúcu sa protikultúru, pričom prilákalo k The Rolling Stones tisíce nových fanúšikov. Aftermath mal veľký úspech aj u kritikov, hoci niektorých poslucháčov urazil posmešný postoj voči ženám v niektorých skladbách.
Ich provokatívna hudba upevnila rebelský rockový imidž kapely a zároveň bola priekopníkom temnejších psychologických a spoločenských tém, ktorými sa neskôr v 70. rokoch zaoberali glam rock a britský punk rock. Album Aftermath je odvtedy považovaný za najdôležitejšie dielo z raného, formujúceho sa obdobia kapely The Rolling Stones a za ich prvý klasický album, ktorý sa často umiestňuje v odborných rebríčkoch najlepších albumov.
V reakcii na nedostatok tvorivej kontroly a bez iného nápadu na názov sa členovia kapely The Rolling Stones s trpkosťou rozhodli pre názov Aftermath a na obale jednotlivých vydaní albumu boli použité dve rôzne fotografie kapely. Britské vydanie malo dĺžku viac ako 52 minút, čo bola v tom čase najdlhšia dĺžka LP s populárnou hudbou. Americké vydanie vyšlo s kratším zoznamom skladieb, pričom singel Paint It Black nahradil štyri skladby z britskej verzie, v súlade s vtedajšou preferenciou hudobného priemyslu na americkom trhu pre kratšie nahrávky.
Zdroje: www.afp.com, www.reuters.com, www.bbc.com
