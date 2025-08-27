< sekcia Magazín
The Saturn Revue – kabaret z inej galaxie
V septembri v Novej Spirále na Výstavisku v Prahe.
Autor OTS
Praha 27. augusta (OTS) – Výstavište Praha – Ako by vyzeral slávny Cotton Club, keby sa vznášal na obežnej dráhe Saturnu? A čo sa stane, keď sa burleska stretne s vesmírom, akrobacia s jazzom a realita s fantáziou? The Saturn Revue, nová veľkolepá kabaretná šou, ktorá 4. septembra 2025 prvýkrát rozžiari dosky legendárnej Novej Spirály v areáli pražského Výstaviska, ponúka odpovede nielen na tieto otázky. Výtvarne, hudobne aj dramaturgicky výnimočný projekt v sebe prepája prvky art deco, retrofuturizmu, vintage burlesky, a prináša tak žánrovo jedinečné predstavenie, aké v Česku doposiaľ nevzniklo.
Vitajte v newyorskom bare na konci sveta
„Príde mimozemšťan do newyorského baru…“ – tak sa začína príbeh, ktorý vás zavedie do blízkej budúcnosti, keď svet balansuje na hrane skazy. V uvoľnenej atmosfére jazzového baru, kde hostia už len ticho popíjajú posledné drinky, sa zjaví návštevník z inej galaxie. Zamiluje sa. A práve v tejto podivuhodnej medziplanetárnej romanci sa možno skrýva kľúč k záchrane sveta.
Foto: Výstavište Praha
The Saturn Revue nie je lineárna príbehová dráma – je to roztancovaný kaleidoskop obrazov, fantazijných výjavov a performancií, ktoré vyvolávajú skôr emócie než akékoľvek vyjadrenie slovami. Výrazná rola rozprávača – v alternácii Jan Cina a Kryštof Krhovják – a jeho sprievodkyne v podaní Jasmíny Houf rámujú večer, zatiaľ čo medzinárodný súbor performerov rozochvieva javisko aj hľadisko nečakanými číslami. Šou prebieha v 360° – okolo divákov, nad ich hlavami aj medzi nimi.
„Chceli sme posunúť burlesku ďalej. Využiť to najlepšie zo svojej skúsenosti a prepojiť ju s varieté, jazzom a scénickým výtvarnom v priestore, ktorý si to priam žiada. Nejde však o šou, ktorá ponúkne jednu ucelenú príbehovú líniu, naopak, réžia v tomto prípade skôr podčiarkuje zázemie jednotlivých scén, keď každý jeden performer má svoje vlastné umelecké vystúpenie,“ spresňuje Terézia Bělčáková, producentka predstavenia.
„Keď som prvýkrát videl otáčavé javisko Novej Spirály, okamžite som si spomenul na Saturn a jeho prstence. A zrodil sa príbeh o láske, ktorá môže zmeniť celý svet,“ spomína na zrod myšlienky tejto šou Teréziin kolega David N. Jahn a doplňuje: „Keď na javisko prichádza Betsy Rose, je to ako keď sa otvorí okno do Paríža tridsiatych rokov, lenže v beztiažovom stave.“ Betsy, trojnásobná víťazka titulu UK’s No.1 Burlesque Performer, je len jedným z medzinárodných hostí. Spolu s ňou tu žiari aj Russell Bruner, klaun a komik v štýle Chaplina, belgická showgirl Colette Collerette alebo holandský akrobat Michiel Tange van Leeuwen, ktorý vás prinúti veriť, že mimozemšťania naozaj existujú – a sú sakramentsky sexi.
Foto: Výstavište Praha
Medzinárodné hviezdy a česká elita na jednej scéne
Šou v produkcii Deep Side Production (David N. Jahn a.k.a. Sonny Vargas a Terézia Bělčáková a.k.a. Miss Cool Cat) a Novej Spirály prepája české aj svetové hviezdy súčasnej kabaretnej scény:
● Russell Bruner (USA) – majster vaudeville, víťaz Burlesque Hall of Fame v Las Vegas
● Colette Collerette (Belgicko) – extravagantná swingová tanečnica s citom pre grotesku
● Didi Derriere (UK) – Anglická tanečnica a burleskná umelkyňa, ktorá sa striedala v jednej z londýnskych šou s kráľovnou burlesky, Ditou Von Teese
● Michiel Tange van Leeuwen (DK) – vzdušný akrobat z cirkusovej dynastie, stvárni samotného mimozemšťana
● Cotatcha Orchestra – špičkový 16-členný sprievodný big band trubkára Jiřího Kotača, držiteľa ceny Anděl
„Som rád, že práve Nová Spirála sa stáva domovom takéhoto výnimočného a odvážneho projektu, aký v Česku doposiaľ nemá obdoby. Vnímame ho ako vlajkovú loď sezóny 2025/2026 a chceme ukázať, že aj u nás možno tvoriť veľkú varietnú šou so svetovým obsadením. Veríme, že tým odštartujeme nový trend a posunieme hranice domácej scény. Unikátny projekt v unikátnom priestore – presne tak si predstavujeme budúcnosť Novej Spirály,“ hovorí riaditeľ Novej Spirály Jan Makalouš.
Na scéne sa predstaví viac než 26 umelcov – baletky „Zodiac Dancers“, speváci, akrobati, showboys aj hostia z celého sveta. Medzi hlavnými protagonistami nechýba ani Anika Caitlyn Gibson, ani samotní Miss Cool Cat aj Mr. Sonny Vargas.
Foto: Výstavište Praha
Nová Spirála – futuristický chrám zábavy
Po 22 rokoch znovuotvorená Nová Spirála ponúka jeden z najmodernejších divadelných priestorov v strednej Európe. Jej otáčavé a vertikálne pohyblivé javisko spolu s kruhovým pôdorysom sály umožňuje inscenácii naplno rozvinúť vizuálnu imagináciu aj technické možnosti. Svetlá, mapping, špičkový zvuk a nekonečné technologické možnosti podčiarknu snovú šou akoby z inej galaxie.
Art Deco scénografie a kostýmy z pera Zuzany Kubíčkovej
Scénografia Marka Cpina pracuje s výtvarnými inšpiráciami art deco a surrealizmu. Kostýmy tanečníkov a baletiek, ktoré navrhla uznávaná módna návrhárka Zuzana Kubíčková, prepájajú estetiku dvadsiatych rokov s retrofuturistickým dizajnom šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov – od tanečníc v modeloch inšpirovaných Art Déco po mimozemské postavy s éterickými siluetami. Audiovizuálna stránka využíva špičkové technológie v duchu „future nostalgia“. „S burleskou spolupracujem už mnoho rokov, a o to viac ma teší byť súčasťou tohto nového predstavenia. Chcela som vytvoriť kostýmy, ktoré divákov vtiahnu do iného sveta – leskom, farebnosťou aj pohybom. Hľadala som rovnováhu medzi nostalgiou a budúcnosťou. Zároveň pre mňa bolo dôležité, aby ladili s choreografiou a emóciou každej scény,“ hovorí Zuzana Kubíčková.
Foto: Výstavište Praha
V čom je The Saturn Revue unikátny?
● Medzinárodné hviezdy vintage burlesky, akrobacie aj hudby na jednom javisku.
● Živý big band hrajúci aranžmány Counta Basieho a Dukea Ellingtona.
● 360° scénografia – šou sa odohráva okolo vás aj nad vami.
● Dvojjazyčné vedenie príbehu – česky (rozprávač Saturn) aj anglicky (hlas Európy).
● Nekonvenčná dramaturgia – varietná forma s abstraktným príbehom.
● Autorský projekt tvorcov Prague Burlesque a výstav H. R. Gigera.
O projekte
The Saturn Revue je prvá česká kabaretná šou s medzinárodným presahom. Vznikla z iniciatívy umeleckého tandemu Terézie Bělčákovej (producentka a showgirl Miss Cool Cat) a Davida Jahna (režisér, filmár, spolupracovník H. R. Gigera). Spoločne stáli pri zrode renesancie burlesky v Česku a dlhodobo sa venujú produkcii žánrových festivalov a unikátnych vizuálnych šou.
Praktické informácie
Premiéra: 4. septembra 2025
Miesto: Nová Spirála, Výstavisko Praha
Predstavenie: 1× mesačne do jesene 2026
Vstupenky: www.novaspirala.cz
Viac informácií na: www.novaspirala.cz a www.navystavisti.cz
Kontakt pre médiá: Linda Antony, tel.: 777 16 88 99/e-mail: linda.antony@navystavisti.cz
Veronika Wolfová, tel.: 724 442 965/pr@navystavisti.cz
Vitajte v newyorskom bare na konci sveta
„Príde mimozemšťan do newyorského baru…“ – tak sa začína príbeh, ktorý vás zavedie do blízkej budúcnosti, keď svet balansuje na hrane skazy. V uvoľnenej atmosfére jazzového baru, kde hostia už len ticho popíjajú posledné drinky, sa zjaví návštevník z inej galaxie. Zamiluje sa. A práve v tejto podivuhodnej medziplanetárnej romanci sa možno skrýva kľúč k záchrane sveta.
Foto: Výstavište Praha
The Saturn Revue nie je lineárna príbehová dráma – je to roztancovaný kaleidoskop obrazov, fantazijných výjavov a performancií, ktoré vyvolávajú skôr emócie než akékoľvek vyjadrenie slovami. Výrazná rola rozprávača – v alternácii Jan Cina a Kryštof Krhovják – a jeho sprievodkyne v podaní Jasmíny Houf rámujú večer, zatiaľ čo medzinárodný súbor performerov rozochvieva javisko aj hľadisko nečakanými číslami. Šou prebieha v 360° – okolo divákov, nad ich hlavami aj medzi nimi.
„Chceli sme posunúť burlesku ďalej. Využiť to najlepšie zo svojej skúsenosti a prepojiť ju s varieté, jazzom a scénickým výtvarnom v priestore, ktorý si to priam žiada. Nejde však o šou, ktorá ponúkne jednu ucelenú príbehovú líniu, naopak, réžia v tomto prípade skôr podčiarkuje zázemie jednotlivých scén, keď každý jeden performer má svoje vlastné umelecké vystúpenie,“ spresňuje Terézia Bělčáková, producentka predstavenia.
„Keď som prvýkrát videl otáčavé javisko Novej Spirály, okamžite som si spomenul na Saturn a jeho prstence. A zrodil sa príbeh o láske, ktorá môže zmeniť celý svet,“ spomína na zrod myšlienky tejto šou Teréziin kolega David N. Jahn a doplňuje: „Keď na javisko prichádza Betsy Rose, je to ako keď sa otvorí okno do Paríža tridsiatych rokov, lenže v beztiažovom stave.“ Betsy, trojnásobná víťazka titulu UK’s No.1 Burlesque Performer, je len jedným z medzinárodných hostí. Spolu s ňou tu žiari aj Russell Bruner, klaun a komik v štýle Chaplina, belgická showgirl Colette Collerette alebo holandský akrobat Michiel Tange van Leeuwen, ktorý vás prinúti veriť, že mimozemšťania naozaj existujú – a sú sakramentsky sexi.
Foto: Výstavište Praha
Medzinárodné hviezdy a česká elita na jednej scéne
Šou v produkcii Deep Side Production (David N. Jahn a.k.a. Sonny Vargas a Terézia Bělčáková a.k.a. Miss Cool Cat) a Novej Spirály prepája české aj svetové hviezdy súčasnej kabaretnej scény:
● Russell Bruner (USA) – majster vaudeville, víťaz Burlesque Hall of Fame v Las Vegas
● Colette Collerette (Belgicko) – extravagantná swingová tanečnica s citom pre grotesku
● Didi Derriere (UK) – Anglická tanečnica a burleskná umelkyňa, ktorá sa striedala v jednej z londýnskych šou s kráľovnou burlesky, Ditou Von Teese
● Michiel Tange van Leeuwen (DK) – vzdušný akrobat z cirkusovej dynastie, stvárni samotného mimozemšťana
● Cotatcha Orchestra – špičkový 16-členný sprievodný big band trubkára Jiřího Kotača, držiteľa ceny Anděl
„Som rád, že práve Nová Spirála sa stáva domovom takéhoto výnimočného a odvážneho projektu, aký v Česku doposiaľ nemá obdoby. Vnímame ho ako vlajkovú loď sezóny 2025/2026 a chceme ukázať, že aj u nás možno tvoriť veľkú varietnú šou so svetovým obsadením. Veríme, že tým odštartujeme nový trend a posunieme hranice domácej scény. Unikátny projekt v unikátnom priestore – presne tak si predstavujeme budúcnosť Novej Spirály,“ hovorí riaditeľ Novej Spirály Jan Makalouš.
Na scéne sa predstaví viac než 26 umelcov – baletky „Zodiac Dancers“, speváci, akrobati, showboys aj hostia z celého sveta. Medzi hlavnými protagonistami nechýba ani Anika Caitlyn Gibson, ani samotní Miss Cool Cat aj Mr. Sonny Vargas.
Foto: Výstavište Praha
Nová Spirála – futuristický chrám zábavy
Po 22 rokoch znovuotvorená Nová Spirála ponúka jeden z najmodernejších divadelných priestorov v strednej Európe. Jej otáčavé a vertikálne pohyblivé javisko spolu s kruhovým pôdorysom sály umožňuje inscenácii naplno rozvinúť vizuálnu imagináciu aj technické možnosti. Svetlá, mapping, špičkový zvuk a nekonečné technologické možnosti podčiarknu snovú šou akoby z inej galaxie.
Art Deco scénografie a kostýmy z pera Zuzany Kubíčkovej
Scénografia Marka Cpina pracuje s výtvarnými inšpiráciami art deco a surrealizmu. Kostýmy tanečníkov a baletiek, ktoré navrhla uznávaná módna návrhárka Zuzana Kubíčková, prepájajú estetiku dvadsiatych rokov s retrofuturistickým dizajnom šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov – od tanečníc v modeloch inšpirovaných Art Déco po mimozemské postavy s éterickými siluetami. Audiovizuálna stránka využíva špičkové technológie v duchu „future nostalgia“. „S burleskou spolupracujem už mnoho rokov, a o to viac ma teší byť súčasťou tohto nového predstavenia. Chcela som vytvoriť kostýmy, ktoré divákov vtiahnu do iného sveta – leskom, farebnosťou aj pohybom. Hľadala som rovnováhu medzi nostalgiou a budúcnosťou. Zároveň pre mňa bolo dôležité, aby ladili s choreografiou a emóciou každej scény,“ hovorí Zuzana Kubíčková.
Foto: Výstavište Praha
V čom je The Saturn Revue unikátny?
● Medzinárodné hviezdy vintage burlesky, akrobacie aj hudby na jednom javisku.
● Živý big band hrajúci aranžmány Counta Basieho a Dukea Ellingtona.
● 360° scénografia – šou sa odohráva okolo vás aj nad vami.
● Dvojjazyčné vedenie príbehu – česky (rozprávač Saturn) aj anglicky (hlas Európy).
● Nekonvenčná dramaturgia – varietná forma s abstraktným príbehom.
● Autorský projekt tvorcov Prague Burlesque a výstav H. R. Gigera.
O projekte
The Saturn Revue je prvá česká kabaretná šou s medzinárodným presahom. Vznikla z iniciatívy umeleckého tandemu Terézie Bělčákovej (producentka a showgirl Miss Cool Cat) a Davida Jahna (režisér, filmár, spolupracovník H. R. Gigera). Spoločne stáli pri zrode renesancie burlesky v Česku a dlhodobo sa venujú produkcii žánrových festivalov a unikátnych vizuálnych šou.
Praktické informácie
Premiéra: 4. septembra 2025
Miesto: Nová Spirála, Výstavisko Praha
Predstavenie: 1× mesačne do jesene 2026
Vstupenky: www.novaspirala.cz
Viac informácií na: www.novaspirala.cz a www.navystavisti.cz
Kontakt pre médiá: Linda Antony, tel.: 777 16 88 99/e-mail: linda.antony@navystavisti.cz
Veronika Wolfová, tel.: 724 442 965/pr@navystavisti.cz