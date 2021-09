Thom Artway predstavuje prvú pieseň v češtine Nezapomenout

Bratislava 21. septembra (TASR) - Tomáš Maček a.k.a. Thom Artway začal spoluprácu s vydavateľstvom Universal Music vydaním prvého singlu s českými textami, ktoré v budúcom roku vyústia do nového albumu. Prvou v češtine je pieseň Nezapomenout. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Pieseň je o spomienke na osobu, s ktorou sme prežili kus života. S osobou, s ktorou síce dávno nie sme v kontakte a už ju vlastne nepoznáme, ale občas letmo spomenieme na pekné chvíle, ktoré sme spolu zažili," približuje zmysel piesne dvadsaťosemročný rodák z Vlachovíc.



Text tejto energickej balade pretkanej sláčikovými partami napísal Ondřej Jurásek, o produkciu sa postaral úspešný producent Johnny Rainbow a videoklip, ktorý sa z veľkej časti nakrúcal v nádhernej lokalite pri jazere Venuše, natočil David Van. V snímke si zahral aj sám Thom, herečka Karolína Růžičková a spevákov starší brat Lukáš, ktorý stvárnil Tomášovo staršie ja.



Thom Artway je uznávaný český spevák s charakteristickým hlasom, pesničkár a držiteľ mnohých ocenení, okrem iného aj ceny Anděl za rok 2016 ako objav roka a spevák roka. Medzi jeho najúspešnejšie počiny patria single I Have No Inspiration a All I Know, ktoré dobyli rádiové hitparády a hudobné rebríčky. Pieseň Nezapomenout vyšla 17. septembra a je dostupná na všetkých streamovacích platformách. Videoklip ponúka retrospektívny hravý príbeh, ktorý kombinuje realitu s minulosťou a premiéroval sa na YouTube kanáli Thoma Artwaya.



Čeština však nie je pre Thoma Artwaya úplnou novinkou. S rodným jazykom koketoval už pred dvoma rokmi, kedy vydal cover piesne Anděl od Karla Kryla. Okrem toho v televíznej scénickej spomienke na tvorbu Václava Neckářa stvárnil skladbu Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě a tento rok hosťoval na singli Bílé šaty od Štěpána Urbana. Thom, ktorý je známy svojou skromnosťou a úprimným prejavom, sa aj vďaka týmto skladbám zbavil nesmelosti spievať v rodnom jazyku a rozhodol sa otvoriť úplne novú kapitolu svojej hudobnej kariéry.





Nezapomenout klip: