Thom Artway prichádza s prvým česky spievaným albumom Trhám mraky

Bratislava 9. februára (TASR) - Thom Artway vydáva tretí štúdiový a zároveň prvý česky naspievaný album Trhám mraky. Obsahuje dvanásť piesní a jeden bonus track, v jednej skladbe hosťuje aj oskarová Markéta Irglová a v titulnej piesni Štěpán Urban. Na albume sa výrazne podieľala aj popredná česká klaviristka, speváčka a skladateľka Beáta Hlavenková. Pesničkár Thom Artway prerazil s hitom I Have No Inspiration a hneď s debutovým získal dve Ceny Anděl, stal sa spevákom a objavom roka. Vydanie albumu sprevádza nový singel Pod Staromákem, ku ktorému je aj nový videoklip. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



"Trhám mraky, môj tretí album, je pestrofarebný. Môžete sa tešiť na akustické gitary, jemné aranžmány, ale aj na veľké synťáky. Na relatívne nahé skladby a ďalšie, výrazne vyprodukované. Verím, že pri viacerých skladbách sa poslucháči stotožnia s textami, a že im možno niektorý z nich pomôže kráčať ďalej životom. Keď sa na oblohe začnú trhať mraky, väčšinou to znamená, že prestáva pršať a objaví sa slnko. Mraky sú v tomto prípade moje obavy a slnko nádej, ktorá ma ženie vpred," vysvetľuje názov albumu spevák, ktorý naspieval prvé dva albumy v angličtine.



Na optimistickej nálade celého albumu sa veľmi odráža aj skutočnosť, že sa Artway stal otcom. Pieseň Zavolej napísal pre svojho syna Damiána. Album vznikal relatívne dlho, niektoré piesne mal Thom rozpísané až päť rokov, texty však dokončil v priebehu ostatných dvoch a mnoho textov skončilo v zásuvke. Na finálnej podobe albumu sa výraznou mierou podieľala Beáta Hlavenková, ktorá koprodukovala šesť skladieb.





Trhám mraky klip: https://www.youtube.com/watch?v=pSvGyXcUu88