Thom Artway prináša nový singel Caroline, venoval ho svojej manželke

Bratislava 1. septembra (TASR) – Mladý český spevák a skladateľ Thom Artway predstavil lyrickú baladu Caroline. Zložil ju pre svoju priateľku, od uplynulého víkendu už manželku Karolínu. Spevák ju s touto skladbou požiadal o ruku a v sobotu 29. augusta mali svadbu. O novú skladbu sa podelil aj s fanúšikmi. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



Skladba Caroline vznikla už pred viac ako rokom a Thom Artway priznáva, že ju ako prvá počula práve jeho nastávajúca. „Piesňou Caroline som ju žiadal o ruku. Vydať skladbu deň po svadbe je logický krok. Nie je to ani tak o oznámení tejto novinky, je to skôr o radosti a vďačnosti zo spojenia našich ciest,“ prezradil o skladbe Thom, ktorý novinku aj zložil.



Výnimočnú atmosféru skladby podčiarkujú aj hudobní hostia: „Mimo mojej kapely sme k nahrávaniu pozvali huslistu Adama Pakostu, klarinetistu Vojtecha Nýdla a Filipa Nebřenského s tubou a flautou. Výsledný zvuk ma veľmi baví,“ dodáva mladoženáč.



Pesničkár Thom Artway prerazil s hitom I Have No Inspiration a hneď s debutovým albumom Hedgehof získal dve Ceny Anděl 2016, stal sa objavom a spevákom roka. Aj s druhým albumom All I Know v roku 2018 získal nomináciu na Anděla v kategórii sólový interpret. Thom Artway patrí medzi najpopulárnejších českých pesničkárov, pravidelne koncertuje aj v zahraničí.





Caroline - lyric video: https://youtu.be/Pbq5QCjSUX4



I Have No Inspiration: https://youtu.be/LLklH8cwUi4