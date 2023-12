Thom Artway pripravuje nový album, prvý singel Zavolej venoval synovi

Bratislava 7. decembra (TASR) - Obľúbený český spevák a pesničkár Thom Artway prichádza s novou piesňou Zavolej, ktorú venuje svojmu malému synovi Damiánovi. V osobnom vyznaní sľubuje, že ho v budúcnosti za akejkoľvek situácie podporí a bude mu oporou. Pieseň sprevádza videoklip zložený z nedávno objavených rodinných záberov zo spevákovho detstva. Videoklip veľmi emotívne spája spomienky na chvíle s rodinou a stretnutie nielen pri vianočnom stromčeku, ale aj prvé hudobné krôčiky v živote Artwaya. Singel Zavolej je predzvesťou nového albumu, ktorý vyjde vo februári 2024. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



"Zavolej som písal ako list do budúcnosti môjho malého syna Damiána," hovorí na úvod Artway a dodáva: "Spievam o tom, že sa na mňa bude môcť obrátiť v jeho dobrých aj zlých časoch a že ho vždy podržím. Že mu proste vždy zdvihnem telefón. Nie je to však len o mojom synovi, ale je to tiež odkaz všetkým deťom všetkých milujúcich rodičov, že sú tu pre nich."



Pesničkár Artway prerazil s hitom I Have No Inspiration a hneď s debutovým albumom Hedgehof získal dve Ceny Anděl 2016, stal sa spevákom a objavom roka. Aj s druhým albumom All I Know v roku 2018 získal nomináciu na Anděla v kategórii Sólový interpret. V roku 2018 natočil videoklipy k skladbám All I Know a Sleeping Next to You v londýnskom YouTube Space štúdiu, kam zavítal vďaka výhre v projekte Czech Fresh. Obidva videoklipy odpremiérovali britské médiá vrátane legendárneho anglického magazínu Clash. Artway aktívne koncertuje doma aj v zahraničí, hral na legendárnom Sziget festivale v Maďarsku, na showcaseových festivaloch Eurosonic Noorderslag v Holandsku aj na The Alternative Great Escape vo Veľkej Británii.