Tibor je spoľahlivý a životaschopný

Bratislava 9. novembra (TASR) - Mužské meno Tibor má latinský pôvod a význam mena je "muž pochádzajúci zo starobylého mesta Tibur" neďaleko Ríma. Nositeľov tohto menej častého mena oslovujeme Tibi, Tibino, Tiborko, Tibko.
Tiborovia, ktorí oslavujú meniny 10. novembra, sú sebaistí, spoľahliví a optimistickí muži, ktorým nič nie je ľahostajné. Neradi sa vzdávajú svojich názorov, vždy dokončia prácu, ktorú začali. Navyše sú spokojní, keď majú vo veciach jasno.
Ochotne pomáhajú iným. Ich pozoruhodná inteligencia im umožňuje pochopiť ľudí so zložitou povahu. Tiborovia zanechávajú v spoločnosti dobrý dojem. Patria medzi mužov, na ktorých sa nezabúda.
Obyčajne sú mimoriadne životaschopní, hoci podaktorí z nich vedú nepravidelný život a pracujú nárazovo.
Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Šťastná farba týchto mužov je zlatistá. Ochranné rastliny mak, nechtík a rumanček, ochranné kamene jantár, topás a olivín.
