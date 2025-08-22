< sekcia Magazín
Tichomír je tajnostkár
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Mužské meno Tichomír má slovanský pôvod a v preklade znamená "tichý mier (svet)". Na našom území nositeľov tohto mena registrujeme málokedy. Oslovujeme ich Timi, Timko, Miro. Meniny majú 22. augusta.
Tichomírovia sú ťažko čitateľní "tajnostkári", veľakrát im nerozumejú ani ich blízki. Sú iba málo ovplyvniteľní a niekedy skeptickí.
Už ako študenti sú disciplinovaní a učia sa s veľkým vypätím. V zamestnaní dosahujú pozoruhodné objavy, a tak sa uplatnia ako lekári, výskumníci, technici či inžinieri.
Ich zdravie je znamenité, rovnako ako vitalita. Veľmi dobre odolávajú únave, sú schopní pracovať dlho do noci.
Ovplyvňuje ich planéta Mesiac. Šťastné farby Tichomíra sú biela a zelená. Ochranné rastliny rumanček, jazmín a medovka, ochranné kamene nefrit, perla a rubín.
