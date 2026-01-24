Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Timotej je bezprostredný

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Pri Timotejoch máme dojem, akoby ani neštudovali, iba si spomínali, čo už dávno vedia.

Bratislava 23. januára (TASR) - Mužské meno Timotej má grécky pôvod a v preklade znamená "uctievajúci Boha". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame zriedkavo a oslovujeme ich Tim, Timko, Timino, Timotejko.

Timotejovia, oslavujúci meniny 24. januára, radi sa otvárajú vonkajšiemu svetu. Majú pritom sklon prijímať názory iných. Pri Timotejoch máme dojem, akoby ani neštudovali, iba si spomínali, čo už dávno vedia. Sú doma v mnohých oblastiach, preto z nich môžu byť napríklad reportéri. V každom prípade chcú žiť nekonvenčne a realizovať svoje najtajnejšie plány.

Zdravie Timotejov je dosť nestále. Obľúbené farby týchto mužov sú tmavomodrá a zelená. Ochranná rastlina harmanček, ochranné kamene sokolie oko a obsidián. Najviac ich ovplyvňujú planéty Saturn a Urán.
