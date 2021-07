Tina o Maštalírovi: Má charizmu, šarm, a to sa nedá natrénovať

Bratislava 18. júla (TASR) - Jedno ráno je názov titulnej piesne nového slovenského filmu Známi neznámi. Hudobnú novinku, ktorú pôvodne pre svoju skupinu Hex napísal Martin "Fefe" Žúži, naspievali Tomáš Maštalír, ktorý vo filme hrá hlavnú úlohu, a speváčka Tina.



"Prvýkrát sme sa s Tinou stretli osobne až pri nakrúcaní videoklipu, lebo pieseň sme nahrávali každý sám. Tina bola ako ryba vo vode. Absolútny a ostrieľaný profesionál. Bolo vidieť, že tieto veci sú pre ňu prirodzené," priblížil nahrávanie videoklipu Maštalír. Herec priznáva, že pre neho to bola opäť nová skúsenosť: "Ako nováčik som sa ocitol v priestore, v ktorom sa Tina cíti ako doma. Nezostávalo mi nič iné, len zraziť opätky a snažiť sa s ňou udržať krok."



Pieseň Jedno ráno sa nahrávala na viac etáp na trati Bratislava - Praha. Okrem Fefeho, ktorý pieseň produkoval, ju hudobne supervízoval Michal Novinski a Jan P. Muchow. Obaja sú niekoľkonásobní držitelia ocenenia Český lev i mnohých iných cien za filmovú hudbu. Videoklip k piesni sa nakrúcal v Bratislave pod režisérskou taktovkou Vlada Kriška.



"Na spoluprácu s Tomášom som sa veľmi tešila, lebo ho roky vnímam ako sympatického a talentovaného herca. Tomáš má určite mnoho predností, ale jedna z najvýraznejších, ktoré môžem ako nezávislý pozorovateľ vnímať, je tá, že má neopísateľnú charizmu v hlase. To je často väčšia výhoda ako mať nekonečný rozsah," komentovala spoluprácu s hercom speváčka Tina, ktorá si myslí, že ak by Tomáš Maštalír nahral jedno EP, s prehľadom si ho kúpi: "Lebo jeho hlas je balzam. Má charizmu, šarm, a to sa nedá kúpiť, ani natrénovať."



Film Známi neznámi vznikol pod režisérskou taktovkou Zuzany Mariankovej. Ide o adaptáciu svetoznámej predlohy filmu Úplní cudzinci (Perfetti sconosciuti) režiséra Paola Genovesa. Slovenskú adaptáciu scenára pripravil Petr Jarchovský. Producentom filmu je Wanda Adamík Hrycová, koproducentmi Petra Polnišová a Juraj Brocko.



"Som veľmi rada, že sa nám podarilo spojiť Tomáša s Tinou. Vďaka ich hlbokým hlasom a Fefemu má pieseň úžasnú atmosféru," teší sa z titulnej piesne Adamík Hrycová. Okrem Tomáša Maštalíra sa v Známych neznámych môžu diváci tešiť na herecké výkony Petry Polnišovej, Táne Pauhofovej, Kláry Issovej, Anny Kadeřávkovej, Sväťa Malachovského, Martina Hofmanna a Tomáša Měcháčka.



Distribučná premiéra je naplánovaná na 5. augusta.





Videoklip Jedno ráno: