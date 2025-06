Tipy, ako cestovať lacno Dovolenka snov za málo peňazí

Cestovka vs. na vlastnú päsť

Mimo hlavnej sezóny

Na dovolenku zo dňa na deň

Penzión namiesto hotela

Bratislava 19. júna (OTS) - Túžite sa za všetku zvládnutú prácu a povinnosti odmeniť poriadnym oddychom na pláži, no nie ste si istý, či na to máte dostatočný rozpočet? Nemajte obavy, pretože ani tá najlepšia dovolenka nemusí stáť veľa peňazí, ak sa budete držať niekoľkých praktických tipov. Zhrnuli sme ich pre vás do nasledujúcich riadkov.Radšej si plánujete dovolenku sami alebo nechávate všetky povinnosti súvisiace s cestovaním na cestovnú kanceláriu? Oba spôsoby majú svoje pre a proti.V prípade cestovnej kancelárie síce ušetríte čas, energiu a stres, no tento komfort môže v konečnom dôsledku znamenať vyššiu cenu za dovolenku. V rámci ceny je však zaúčtované všetko, od leteniek, ubytovania i sprievodného programu., pretože si sami vyberáte letenky, ubytovanie i aktivity, ktoré absolvujete, a tým máte kontrolu nad rozpočtom. Ak vám navyše neprekáža plánovanie a organizovanie a chcete navštíviť blízke destinácie autom, môžete sa vyhnúť vysokým výdavkom. Využite platný Pelikan zľavový kód a cestujte po Európe za TOP ceny.Áno, letné mesiace nás prirodzene lákajú k cestovaniu, no. Skvelým príkladom sú napríklad exotické krajiny, ako Karibik, Dominikánska republika či Zanzibar. Vyhľadajte letenky už teraz alebo koncom leta a počas zimných mesiacov si doprajete skutočne výnimočnú dovolenku.Alebo naopak, môžete zvoliť, ako napríklad Macedónsko, Albánsko, Slovinsko, kde nájdete kvalitné služby za stále pomerne nízke poplatky.Ste časovo flexibilný? Potom máte vyhraté! Last minute dovolenky sú. Tieto dovolenky ponúkajú možnosť získať skvelé zážitky za oveľa nižšie ceny, než keby ste si ich plánovali mesiace vopred.Okrem finančnej výhodnosti možno objavíte aj destinácie, ktoré by ste si možno predtým nevybrali. Pozrite si Kartago last minute ponuky a vydajte sa za novými zážitkami za výhodné ceny. Pre ešte viac výhodných cestovateľských ponúk navštívte portál Vasekupony.sk, kde nájdete množstvo zľavových kupónov a kódov, vďaka ktorým vás dovolenka nevyjde draho.Foto: TOTI / stock.adobe.comAk vám nezáleží na luxusnom hotelovom ubytovaní, môžete si, ktoré budú vyhovujúce pre páry i rodiny s deťmi. Pred rezerváciou si nezabudnite porovnať ceny ubytovaní na rôznych portáloch, aby ste našli tú najvýhodnejšiu ponuku. A pre úsporu rozpočtu sa stravujte mimo hlavných častí miest, hotelov a hlavných turistických atrakcií.Na dovolenku nemusíte mať niekoľkotisícový rozpočet, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Stačí, ak budete plánovať, porovnávať ceny a využijete akciové ponuky cestovných agentúr a ubytovacích portálov.