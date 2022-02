Tipy, vďaka ktorým bude vaša jazda na motorke vždy pohodlná a bezpečná

Ilustračné foto Foto: OB production/Shutterstock.com

Bratislava 21. februára (OTS) - Tu je jednoduchý návod, ktorý vám pomôže nerobiť žiadne chyby a byť s výberom potrebných doplnkov na jazdu na motorke maximálne spokojný.Prvá vec, ktorú je potrebné zvážiť pri kúpe nového oblečenia na motorku , je otázka jeho bezpečnosti. V tomto prípade nemusí byť odev vždy nevyhnutne krásny, ale v prvom rade bezpečný. Estetický faktor preto odložte na chvíľu bokom a zamerajte sa hlavne na vlastnosti, vďaka ktorým je výrobok v prípade nehôd či ťažkých pádov maximálne bezpečný. Samozrejme, aj oko chce svoje, no nerobte z módy a dizajnu rozhodujúci faktor pri rozhodovaní o kúpe.K základnému oblečeniu na motorku patrí prilba, pretože poranenie hlavy môže byť v prípade nehody alebo pádu pre motorkára najväčším rizikom. Celotvárové a kvalitné prilby HJC sú najlepším riešením pre úplnú ochranu a zároveň sú funkčné, aby vás lepšie ochránili pred nepriaznivým počasím a zimou.Pohodlné, ľahké a zvyčajne vybavené mnohými vetracími otvormi, ktoré veľmi efektívne rozptyľujú teplo. Môžu byť vyrobené z veľmi ľahkých materiálov, ako je uhlík a sklolaminát a môžu mať uvoľňovací uzáver aj dvojitý krúžkový uzáver. Stačí si vybrať z množstva dostupných modelov.Ďalšou otázkou, ktorú treba vziať do úvahy pri výbere oblečenia na motorku, je faktor pohodlia. Oblečenie motorkára musí byť čo najpohodlnejšie a najdynamickejšie a nesmie vodiča obťažovať.Bunda, rukavice, kombinéza a pevné čižmy na motorku vás dobre chránia najmä pred vetrom, dažďom a akýmikoľvek nečistotami, kamienkami, hmyzom, ktorý môže zasiahnuť počas jazdy a odvrátiť vašu pozornosť od cesty. Treba však myslieť aj na svoje pohodlie. Aj nízky komfort vás môže len zbytočne rozptyľovať.Ďalším faktorom, ktorý treba zvážiť pri kúpe odevu na motorku, je ročné obdobie, v ktorom ho chcete nosiť.Ak ste zvyknutí používať motorku len v lete a na jar, je vhodné zvoliť oblečenie z cordury a perforovanej látky, ktoré zaručia väčšiu ventiláciu pri zachovaní primeranej ochrany pri jazde. Obyčajne odevy vyrobené z týchto materiálov umožňujú pridanie vypchávok alebo vodoodpudivých membrán, čo z nich robí všestranné a použiteľné odevy aj pri nižších teplotách.Vynikajúce riešenie, ktoré môže byť užitočné pre prispôsobenie vášho moto oblečenia rôznym poveternostným podmienkam, je použitie technickej bielizne, doplnkov a iných typov oblečenia, ktoré je špeciálne navrhnuté tak, aby pomohlo motorkárovi v zime bojovať s chladom, v lete s nepríjemným potom.Ta na to pri výbere oblečenia a doplnkov na motorku myslite a o bezpečie a pohodlie bude postarané.