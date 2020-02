Titulnú pieseň k novému filmu Sviňa nahrala skupina Hrdza

Bratislava 4. februára (TASR) - Vo svete vysokej politiky, no ešte vyššej mafie bielych golierov sa odohráva nový slovenský film Sviňa. Podľa rovnomenného bestselleru Arpáda Soltésza ho nakrútili Mariana Čengel Solčanská a Rudolf Biermann. Fiktívny príbeh, ktorý by sa mohol stať na Slovensku, ale i v hocijakej inej krajine, bude mať v utorok slávnostnú premiéru v Bratislave. Nasledovať bude séria predpremiér v Košiciach, Prešove, Poprade, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Žiline, Banskej Bystrici, Trenčíne, Trnave a Nitre. TASR o tom informovala PR manažérka filmu Perla Žinčíková.



Ako ďalej uviedla, v každom meste sa osobne predstavia tvorcovia a herci - Jozef Vajda, Diana Mórová, Marko Igonda, Daniel Heriban, Gabriela Marcinková a ďalší, ale aj mladé herečky Daniela Droppová a Petra Dubayová a herec Andrej Remeník, ktorým film Sviňa ponúkol prvú veľkú filmovú skúsenosť. "Všetky tieto predstavenia za účasti hercov a tvorcov sú už vo všetkých mestách viac dní vypredané," poznamenala.



Distribučná premiéra filmu v kinách na celom Slovensku je naplánovaná na štvrtok 6. februára.



Pri príležitosti uvedenia nového titulu tvorcovia v utorok zverejnili aj titulnú skladbu filmu s názvom Slovensko moje, otčina moja v podaní skupiny Hrdza. Ide o hudobnú skupinu z Prešova, ktorá hrá autorské piesne Slavomíra Gibartiho inšpirované slovenským folklórom s prvkami folku, rocku a vplyvov world music. V roku 2016 sa Hrdza úspešne prebojovala do finále súťaže Česko Slovensko má talent.