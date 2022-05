Tlačová správa k podujatiu Víkend otvorených parkov a záhrad 2022

Počas XIV. ročníka podujatia v Bratislave budú pre návštevníkov sprístupnené mnohé zelené lokality. Pre náročnejších návštevníkov sú pripravené aj špeciálne tematické prehliadky s odbornými sprievodcami. V rámci okruhu Záhrady ako múza pre hudbu Vám predstavíme záhrady, s ktorými sa spájajú mená známych hudobných osobností a miesta, kde sa v minulosti konali nezabudnuteľné koncerty pod holým nebom. Ďalšie tematické okruhy sa budú konať v obľúbenom Horskom parku, ktorý bude pre anglicky hovoriacich záujemcov, Palácové záhrady čakajú rusky hovoriacich návštevníkov. Plný prekvapení bude okruh s názvom Kúzelná Bratislava a jej ukryté zelené tajomstvá, ktorý je špeciálne pripravený pre deti. Na bicykli cez tri parky sa prevezú cyklisti. Záhady objavíte v interaktívnej prehliadke Záhady hradnej záhrady a so sprievodcom budete môcť nakuknúť do tajomného Rómerovho domu, odkiaľ pre Vás naše podujatie pripravujeme.Na tematické okruhy je nutné zakúpiť si vstupenku a dopredu sa zaregistrovať na stránke podujatia www.vopz.sk Okrem tematických prehliadok budú otvorené aj viaceré záhrady, ktoré si návštevníci budú môcť pozrieť s našimi sprievodcami - dobrovoľníkmi či priamo s majiteľmi a správcami týchto lokalít.Ako sprievodný program k podujatiu bude v piatok 3.6. odborný seminár „Múdre stromy – manažment starobylých stromov v historických parkoch a záhradách Slovenska a Maďarska“.Program tohtoročného VOPZ v Bratislavy obohatí v sobotu 4.6. od 15.00 hod do 20.00 žánrovo pestrý program minifestivalu Prepoštská United, ktorý sa bude konať na jednej z najkrajších uličiek Bratislavy na Prepoštskej v spolupráci s Českým centrom.Víkend otvorených parkov a záhrad je celoslovenské podujatie, do ktorého sa zapája aj množstvo parkov a záhrad z územia celého Slovenska.Na západnom Slovensku si budú môcť návštevníci so sprievodcami prezrieť ovocný sad Schaubmarovho mlyna v Pezinku, záhradu Domu architektov vo Vištuku, Zámocký park v Malackách, Hlohovci, alebo Záhrada a sad v Zavare.Arboristi z ISA SLOVENSKO ošetria stromy v Zámockej záhrade v Holíči, v parku Dolná Krupá a Galanta.Jednou z veľkých atrakcií tohto ročníka VOPZ bude isto patriť premietanie filmu v parku pred kinom Mier v Nových Zámkoch pomocou bicyklov na výrobu elektriny.Na strednom Slovensku napríklad v Budatínskom parku sa dozviete čo je klimatická kríza, otvorí Vám svoje brány aj Muzeálna záhrada SNM v Martine, záhrada pri rodnom dome súrodencov Rázusovcov vo Vrbici , alebo záhrada pri Bábkovom divadle v Žiline. Pridáva sa aj mesto Liptovský Mikuláš so svojimi siedmimi lokalitami. Nový „Náučný chodníka“ otvoria v Hrádockom arboréte v Liptovskom Hrádku.Aj na východnom Slovensku priblížia hlavnú tému tohto ročníka: “Parky a záhrady čelia zmenám klímy“ nielen teoreticky, ale aj prakticky v parku pri Kaštieli Strážky. V parku pri Kaštieli v Hodkovciach budú návštevníkov sprevádzať klienti domova sociálnych služieb, ktorí svoje prehliadky uskutočňujú v rámci sociálneho turizmu. Tohto roku sa zapája aj Výmenník Wupertálska v Košiciach, Park rodín v Tvrdošovciach a aj park pri Kaštieli v Petrovanoch. Dlhoročným partnerom podujatia VOPZ je mesto Spišská Nová Ves, ktoré do podujatia zapája šesť svojich lokalít.Už tradične sa do podujatia zapájajú mnohé ukážkové prírodné záhrady, ktoré pripravili pre návštevníkov skvelý program a ukážky zdravého pestovania. Objavíte Žito v sýpke v Moravskom Lieskovom, Sad u Harušťákov, Jedloles, Záhradu pod Ďurkovcom, Záhrada v starom sade, Vidiecku záhrada v Petrovanoch nad Laborcom, či Včelársku záhradu v Smoleniciach.Čisto prírodné prostredie návštevníci zažijú v Oáze Jakubskej cesty, Veľkom Blhu, Bárakúte aj v Sade Lúčky v Haluziciach.Každý zo zaregistrovaných parkov, záhrad, ovocných sadov, zelených námestí, historických cintorínov, arborét alebo botanických záhrad je niečím zaujímavý – svojou históriou, nevšedným príbehom, záhradným dizajnom, ekologickým prístupom či zbierkou rozmanitej zelene. Prevažná väčšina vstupov do jednotlivých záhrad je zadarmo, no ak toto obľúbené podujatie podporíte kúpou odznaku, bude sa môcť konať aj na rok a prinesie vám ďalší zaujímavý víkendový program.Na záver by sme chceli poprosiť všetkých návštevníkov parkov a záhrad, aby si dôkladne prečítali otváracie hodiny jednotlivých parkov a záhrad a rešpektovali ich. V prípade nejasností, môžete priamo kontaktovať zodpovedné osoby uvedené pri danom parku/záhrade.Nech sa páči, vyberte si svoj cieľ výletu na webovej stránke podujatia www.vopz.sk Tešíme sa na Vás!