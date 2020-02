Tohtoročná Nobelova cenu mieru má viac ako 300 kandidátov

Oslo 26. februára (TASR) - Na Nobelovu cenu mieru tento rok navrhli 317 kandidátov, z toho 210 osobností a 107 organizácií. Oznámil to v stredu príslušný Nórsky Nobelov výbor, ktorý toto ocenenie každoročne udeľuje. Informovala o tom agentúra DPA.



Takýto počet návrhov je štvrtý najvyšší od začiatku odovzdávania Nobelovej ceny mieru v roku 1901, je však výrazne nižší než rekordných 376 nominácií z roku 2016.



Držiteľov Nobelových cien tradične oznamujú začiatkom októbra, samotné odovzdávanie sa potom koná 10. decembra, v deň výročia úmrtia švédskeho zakladateľa týchto cien Alfreda Nobela.



Návrhy na laureátov Nobelovej ceny mieru môžu predkladať okrem iných politici, akademici a ich nositelia ocenení v minulosti. Nobelov výbor mená kandidátov nezverejňuje, keďže stanovy Nobelovej nadácie to neumožňujú skôr ako po 50 rokoch od udelenia ceny.



Dvaja švédski poslanci však už prezradili, že na Nobelovu cenu mieru navrhli klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú a hnutie Piatky za budúcnosť (Fridays for Future). Thunbergová bola považovaná za favoritku už v roku 2019, cenu však napokon udelili etiópskemu premiérovi Abiymu Ahmedovi.