< sekcia Magazín
Tohtoročný Medzinárodný deň hôr zdôrazňuje význam ľadovcov
Z ekonomického hľadiska pociťujú topenie ľadovcov ako značnú záťaž odvetvia ako poľnohospodárstvo, vodná energia, horská turistika a doprava.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York/Bratislava 11. decembra (TASR) - Medzinárodný deň hôr sa celosvetovo pripomína 11. decembra. V roku 2002 ho vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) s cieľom upozorniť verejnosť na dôležitosť hôr pre život na Zemi. Poukazuje na potrebu ich zhodnocovania, na zachovanie ich trvalo udržateľného rozvoja, na nevyhnutnosť ochrany hôr a na vytváranie partnerských združení zameraných na prínos pozitívnych zmien v horách a náhorných planinách.
Jeho tohtoročná téma zdôrazňuje význam ľadovcov, pričom VZ OSN vyhlásilo rok 2025 za Medzinárodný rok ochrany ľadovcov. Tie sú podľa OSN viac než len zamrznutá krajina. Sú dôležité pre dobré fungovanie ekosystémov aj pre komunity žijúce v ich blízkosti. Ľadovce zadržiavajú približne 70 percent svetovej sladkej vody. Ich súčasné rýchlejšie topenie predstavuje environmentálnu a humanitárnu krízu.
Z ekonomického hľadiska pociťujú topenie ľadovcov ako značnú záťaž odvetvia ako poľnohospodárstvo, vodná energia, horská turistika a doprava. Pre mnohé domorodé obyvateľstvo sú ľadovce posvätné a ich postupné miznutie znamená stratu ich identity a spojenia s prírodou.
Ústup ľadovcov spôsobený globálnym otepľovaním je jasným dôkazom klimatickej krízy. Topiace sa ľadovce a topiaci sa permafrost (dlhodobo zamrznutá pôda) zvyšujú riziko záplav, povodní z prelievania ľadovcových jazier či zosuvu pôdy, čím ohrozujú obyvateľstvo a kritickú infraštruktúru.
Téma tohtoročného Medzinárodného dňa hôr - Ľadovce sú dôležité pre vodu, potraviny a živobytie v horách a za ich hranicami - zdôrazňuje kľúčovú úlohu horských oblastí ako jedného z hlavných zdrojov sladkej vody na celom svete. Tohtoročná kampaň vyzýva na okamžité opatrenia, aby sa zabránilo strácaniu sa ľadovcov. Podľa OSN takmer dve miliardy ľudí, vrátane mnohých domorodých obyvateľov, sú závislé od vody z hôr, pokiaľ ide o ich základné každodenné potreby, živobytie či kultúrne praktiky.
Počas piatich z posledných šiestich rokov sa zaznamenal najrýchlejší ústup ľadovcov v histórii. Približne 600 ľadovcov už zmizlo a mnoho ďalších zmizne, ak budú teploty naďalej stúpať. V súčasnosti je viac ako 15 miliónov ľudí na celom svete vysoko ohrozených záplavami z ľadovcových jazier.
Jeho tohtoročná téma zdôrazňuje význam ľadovcov, pričom VZ OSN vyhlásilo rok 2025 za Medzinárodný rok ochrany ľadovcov. Tie sú podľa OSN viac než len zamrznutá krajina. Sú dôležité pre dobré fungovanie ekosystémov aj pre komunity žijúce v ich blízkosti. Ľadovce zadržiavajú približne 70 percent svetovej sladkej vody. Ich súčasné rýchlejšie topenie predstavuje environmentálnu a humanitárnu krízu.
Z ekonomického hľadiska pociťujú topenie ľadovcov ako značnú záťaž odvetvia ako poľnohospodárstvo, vodná energia, horská turistika a doprava. Pre mnohé domorodé obyvateľstvo sú ľadovce posvätné a ich postupné miznutie znamená stratu ich identity a spojenia s prírodou.
Ústup ľadovcov spôsobený globálnym otepľovaním je jasným dôkazom klimatickej krízy. Topiace sa ľadovce a topiaci sa permafrost (dlhodobo zamrznutá pôda) zvyšujú riziko záplav, povodní z prelievania ľadovcových jazier či zosuvu pôdy, čím ohrozujú obyvateľstvo a kritickú infraštruktúru.
Téma tohtoročného Medzinárodného dňa hôr - Ľadovce sú dôležité pre vodu, potraviny a živobytie v horách a za ich hranicami - zdôrazňuje kľúčovú úlohu horských oblastí ako jedného z hlavných zdrojov sladkej vody na celom svete. Tohtoročná kampaň vyzýva na okamžité opatrenia, aby sa zabránilo strácaniu sa ľadovcov. Podľa OSN takmer dve miliardy ľudí, vrátane mnohých domorodých obyvateľov, sú závislé od vody z hôr, pokiaľ ide o ich základné každodenné potreby, živobytie či kultúrne praktiky.
Počas piatich z posledných šiestich rokov sa zaznamenal najrýchlejší ústup ľadovcov v histórii. Približne 600 ľadovcov už zmizlo a mnoho ďalších zmizne, ak budú teploty naďalej stúpať. V súčasnosti je viac ako 15 miliónov ľudí na celom svete vysoko ohrozených záplavami z ľadovcových jazier.