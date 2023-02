Poznáme víťaza Euroscoly. Ktorá škola vyhrala?

Bratislava 10. februára (TASR) - Tohtoročným víťazom súťaže Euroscola je Gymnázium v Giraltovciach. Výsledky v piatok vyhlásila Kancelária Európskeho parlamentu (EP) v priestoroch Domu Európskej únie (EÚ) v Bratislave, ktorá ocenila celkovo osem projektov. Víťazné školy sa postupne zúčastnia na pracovnom dni v sídle EP v Štrasburgu.



"Na Slovensku sa mladí ľudia veľmi málo učia o Európskej únii - ako funguje, ako prijíma rozhodnutia. Projekt Euroscola má akoby nahradiť toto vzdelávanie," vysvetlil vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Sermek. Priblížil, že projekt je určený pre akúkoľvek strednú školu, ktorá sa do súťaže prihlási a predstaví nejakú aktivitu na európsku tematiku.



Na druhom mieste Euroscoly sa umiestnilo Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach a na treťom Spojená škola v Detve. Štvrté miesto patrilo Gymnáziu Snina, piate Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch, šieste miesto získala Obchodná akadémia Dolný Kubín, siedme Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci a na ôsmom mieste skončila Obchodná akadémia Zlaté Moravce.



Sermek poukázal, že hodnotenie súťažiacich je veľmi prísne. "Máme radi projekty, ktoré sú inovatívne a kreatívne. Veľmi dôležité je zapojenie študentov, aby to nebol nejaký projekt na papieri, ale aby to bola aktivita, do ktorej sa mladí ľudia, študenti zapoja," ozrejmil. Doplnil, že projekty jednotlivých škôl sú hodnotené aj z hľadiska informovanosti okolia.



Uplynulé dva roky prebiehala Euroscola bez ciest do Štrasburgu. "Po skončení pandémie bol v tomto roku záujem rekordný. Mali sme prihlásených 28 projektov, čo je naviac v celej histórii," priblížil Sermek. Tematicky boli projekty jednotlivých škôl zamerané na zmenu klímy či technológie, bezpečnosť v online prostredí a príležitosti, ktoré EÚ prináša mladým ľuďom.



Na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Bratislave sa zúčastnili aj štyria poslanci Európskeho parlamentu Vladimír Bilčík (Spolu), Ivan Štefanec (KDH), Michal Wiezik (PS), na diaľku sa študentom prihovorili tiež Robert Hajšel (Smer-SD) a Martin Hojsík (PS).



Cieľom projektu, do ktorého sa od roku 1990 zapojili státisíce mladých ľudí z celej EÚ, je diskutovať a dozvedieť sa viac o smerovaní EÚ, o úspechoch a problémoch, ktorým čelí, ako aj o možnostiach, ktoré prináša mladým ľuďom. Euroscola je určená stredoškolákom, ktorí pod dohľadom a za pomoci svojich pedagógov organizujú podujatia na témy súvisiace s Európskou úniou.