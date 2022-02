Tolstoys vydávajú album Mirror Me, venovaný hľadaniu vlastnej identity

Bratislava 23. februára (TASR) - Mirror Me je názov druhého album Tolstoys, kapely okolo speváčky a skladateľky Ely Tolstovej a basgitaristu Michala Smetanu. Jeho hlavnou témou je hľadanie vlastnej identity. Kapela pôsobiaca medzi Berlínom, Prahou a Bratislavou tiež predstavila videoklip k titulnej skladbe.



"Zahrali si v ňom aj producent Drew Deal a masteringový inžinier Zino Mikorey, ktorí zásadným spôsobom prispeli ku konečnému zneniu albumu," uviedla pre TASR PR konzultantka Zuzana Suchová.



Indie-popová kapela na novom albume skúma predstavu, že všetky naše pocity, zvyky a vzorce vychádzajú z toho, ako sa k nám naši rodičia, priatelia a partneri chovali v minulosti. "Počas prípravy dosky sme z diaľky pozorovali naše emócie. Snažili sme sa ich pochopiť, a tým posilniť svoje vlastné ja, dospieť," hovorí Ela Tolstova, speváčka a autorka, ktorá v procese hľadania osobnej identity výrazne posilnila svoje sebavedomie. Rovnako sebavedome pôsobí aj celá šesťčlenná kapela, ktorú ďalej tvoria Matej Herceg (elektronika a perkusie), Lukáš Brabec (bicie), Frederika Camastra (husle) a Pavol Rehák (klavír).



Videoklip k titulnej skladbe albumu vznikol pod taktovkou nemeckých filmárov, ktorými sú bratia Olaf a Felix Spitta. Natáčalo sa v Berlíne, kam sa speváčka pred pol rokom odsťahovala za štúdiom kompozície populárnej hudby na BIMM Institute Berlin. "Klip sme natočili iba dva mesiace po mojom nasťahovaní do Nemecka s komunitou umelcov a zároveň našich priateľov, ktorí ma veľmi spontánne a rýchlo prijali medzi seba," poznamenala. "Každá scéna symbolizuje jednu skladbu na albume. Smetiari v scéne záverečného objatia sú Drew Deal a Zino Mikorey, pre album kľúčová dvojica, s ktorou sme začali pracovať už pred dvoma rokmi," vysvetlila.



Skladba nadväzuje na už zverejnené single a videoklipy Describe My Name, Chýbanie, Skin Hunger (We Are Human Beings), Cigarette Tongue a Gentle. Album Mirror Me obsahuje desať skladieb. Kapela ich predstaví na turné po Českej republike, Slovensku a Nemecku. Album plánuje pokrstiť 18. marca v Prahe a 28. mája v Bratislave.







Skladba Mirror Me: