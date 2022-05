Tomáš Janovic, jeden z nestorov slovenského humoru, má 85 rokov

Milan Lasica (vpravo) predstavil 14.mája 2007 v kaviarni Ex Café - Ex Libris na Prepoštskej ulici v Bratislave knihu Tomáša Janovica (vľavo) Humor ho! - rozhovory s Jánom. Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 22. mája (TASR)- Charakteristickou črtou žánrovo pestrej literárnej tvorby Tomáša Janovica je vycibrený zmysel pre humor a satiru. Básnik, aforista, textár piesní, autor kníh pre deti sa v nedeľu 22. mája dožíva 85 rokov.Tomáš Janovic sa narodil 22. mája 1937 v Bratislave. V rokoch 1955 - 1960 študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia nastúpil do redakcie satirického časopisu Roháč, kde sa prejavil jeho aforistický talent, ktorý naplno rozvinul v neskorších epigramoch a aforizmoch.V redakcii Roháč pracoval s krátkou prestávkou, keď bol v rokoch 1969 - 1970 dramaturgom bratislavského Divadla na korze, do roku 1992. Od vtedy sa venuje literárnej tvorbe v slobodnom povolaní, pričom určitý čas bol hovorcom Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA).Knižne debutoval v roku 1959 básnickou zbierkou Život je biely holub, po vydaní ktorej sa preorientoval na tvorbu humoristicko–satirických žánrov. Vycibrený zmysel pre humor a satiru prejavil v dielach Epigramatika (1962), Podpisy analfabetov (1965), Posledná večera (1969), Óda po zet (1983), Ko(z)mické piesne (1986), Čítanie z ruky (1988), Stokrát o láske (1989), Moje najmilšie hriechy (1991), Smutné anekdoty (1993), Najsmutnejšie anekdoty (1995) či Ruka majstra (1997). Tieto knihy sú zbierkami aforizmov, anekdot, reflexívnych básní, epigramov, veršovaných i neveršovaných bájok, humoresiek, satirických próz či dialógov.Spolu so spisovateľom Pavlom Vilikovským vydal satirické verše a krátke prózy Okrídlená klietka alebo zo života mladého Slovenska a starých Slovákov (1998). Zo spolupráce s Milanom Lasicom vzišla kniha aforizmov Zoči-voči (1999). Z piesňových textov zostavil zbierky A predsa sa krúti (1975) či Piesne o ničom (1989), ktorá vznikla opäť spoločne s Milanom Lasicom.Scenáristicky sa podieľal na zábavných reláciách ako Prvoaprílový magazín (1972), Soľ zeme (1975), A predsa sa krúti (1976).Hravo a humorne sa prostredníctvom básničiek, rozprávok či krátkych poviedok prihováral aj detskému čitateľovi, pre ktorého vydal knihy ako O cestovaní nosa Dlhonosa z paneláku na Island (1965), Zakopol som o kalamár (1973), Rozprávkové varechy (1975), Zvieratká na dvore (1975), Dín a Dán (1977), Drevený tato (1979), Drevený tato a jeho rozprávkové varechy (1982), Tristošesťdesiatpäť rozprávok a básničiek (1992), Veselá knižka do prvej lavice (2001) či Zažmúr očká (2016).Dospelému čitateľovi v poslednom období venoval diela ako napríklad Nikoho nezabije (2003), Maj ma rád (2005), Neber to osobne! (2009), Pinkanie (2012), Jajkele sa rozpráva s Bohom (2014), Jajkele medzi nami (2021).Originálnu tvorbu Tomáša Janovica ocenili dvoma cenami vydavateľstva Mladé letá (1979, 1980), dvoma cenami Zväzu slovenských spisovateľov (1982, 1983), zápismi na Čestnú listinu IBBY (1984) a na Čestnú listinu Hansa Christiana Andersena (1985), Cenou Dominika Tatarku (2005).Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska mu v januári 2017 udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literatúry a audiovizuálnej tvorby.