Sobota 7. marec 2026Meniny má Tomáš
Tomáš je úprimný

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Osobnosť Tomášov sa neustále rozvíja. Charakteristické sú pre nich úprimnosť a dobré úmysly. Z hľadiska povahy sú dosť podobní svojmu zvieraciemu totemu pytónovi.

Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Mužské meno Tomáš má hebrejský pôvod a v preklade znamená "dvojča". Nositeľov tohto na Slovensku zaužívaného mena oslovujeme Tom, Tomi, Tomino, Tomáško. Meniny oslavujú 7. marca.

Od detstva sú pekní a milí. V citovom živote sú nekompromisní. Ak už nemilujú, zo vzťahu radšej odchádzajú, ako by sa mali pretvarovať.

Tomášov ovplyvňujú planéty Saturn a Urán. Ich šťastná farba je modrá, ochranné rastliny medovka a ružový klinček, ochranný kameň jaspis.
