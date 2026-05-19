Tomáš Klus predstavil nový duet s Věrou Martinovou Magnetická bouře
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Jeden z najvýraznejších českých pesničkárov Tomáš Klus prichádza s novým singlom Magnetická bouře, ktorý vyšiel symbolicky na jeho jubilejné 40. narodeniny (narodil sa 15. mája 1986). Skladba vznikla pôvodne k životnému jubileu Věry Martinovej v roku 2025. Štúdiovú podobu dostala na jar tohto roka a teraz vychádza ako mimoriadne spojenie dvoch výrazných osobností českej hudobnej scény. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Magnetická bouře prepája typický autorský rukopis Klusa, postavený na silných textoch, melódii a emóciách s jemným country nádychom, ktorý do skladby prináša prvá dáma českej country hudby Věra Martinová. Výsledkom je citlivý a súčasne energický duet, ktorý prepája dva zdanlivo odlišné hudobné svety v jeden prirodzený a autentický celok.
Klus patrí už viac než dekádu k najvýraznejším českým autorom, ako spevák, skladateľ i textár si vybudoval silnú fanúšikovskú základňu a získal množstvo ocenení vrátane Cien Anděl či Českého slávika. Jeho tvorba sa pohybuje na pomedzí popu a folku a prináša piesne s dôrazom na osobnú výpoveď. Na druhej strane stojí Martinová, hudobná legenda s viac než 40-ročnou kariérou, ktorá zásadne formovala českú country scénu a svojimi hity oslovuje poslucháčov naprieč generáciami.
Magnetická bouře tak nie je len duetom dvoch hlasov, ale i stretnutím skúsenosti a súčasnosti, tradície a osobitej autorskej výpovede. Pieseň vznikla ako pocta Věre Martinovej k jej jubileu, ale jej posolstvo presahuje konkrétny okamih. Magnetická bouře pracuje s témami príťažlivosti, vzťahov a síl, ktoré nás ovplyvňujú, aj keď ich nie vždy dokážeme pomenovať.
Po hudobnej stránke ide o typicky „klusovskú“ skladbu s výraznou melódiou a dôrazom na text, obohatenú o country atmosféru a akustický zvuk, ktorý dáva obom interpretom priestor vyniknúť v ich prirodzenej polohe.
Vydanie singla prichádza v roku, keď Klus oslavuje 40. narodeniny a zároveň pripravuje jeden z najväčších koncertov svojej kariéry. V piatok 27. novembra 2026 odohrá špeciálny koncert s názvom Setkání v pražskom O2 universum, ktorý bude symbolickým prepojením minulosti, súčasnosti i budúcnosti jeho tvorby.
