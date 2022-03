Tomáš Klus sa vydáva na Cítím Tour 2022, rozospieva aj Pezinok

Bratislava 18. marca (TASR) - S odstupom troch rokov od vydania albumu Spolu a po dvoch špeciálnych minialbumoch – lockdownovom Pět pohromadě a politickom ČauČesku – vydal v závere minulého roka Tomáš Klus novinku Cítím, s ktorou teraz vyráža na rovnomenné koncertné Cítím Tour 2022. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Spolu so svojou kapelou Cílová skupina odohrá 13 koncertov, začína v Žďári nad Sázavou, vystúpi v Plzni, Tábore, Hradci Králové, Brne, Ostrave, Liberci, Prahe či Českých Budějoviciach. Nové pesničky predstaví aj na koncerte 3. júna v Pezinku.



„Úprimne, nevedel som si dať rady, či hrať alebo nie, či sa to patrí, či je to fér veseliť sa a zabúdať na aktuálne dianie. Uvedomil som si však, že život v tejto dobe treba nielen zachraňovať, ale i oslavovať. Máme šťastie, že sme, kde sme, a vlnou solidarity i kto sme. Cítim hrdosť a cítim túžbu vám všetkým poďakovať a dodať silu do žíl, aby ožil entuziazmus a nadobudla na veľkosti viera v človeka jednotného, súdržného a úctivého voči životu; to je totiž jediné možné víťazstvo nad zbraňou slabých, nad násilím; nepoddať sa strachu a nedať príležitosť tieňom ovládnuť nás pochybnosťami a nedôverou v druhých. Cítiť a súcitiť, vytancovať a vyspievať všetky druhy emócií, ktoré v nás za posledné dva roky bujnejú, je potrebné. Frustrácie a pocity bezmocnosti môžeme rozpustiť vedomím, že nie sme sami. Teším sa na vás u nás na koncerte. Žijeme, carpe diem,“ odkazuje Tomáš Klus svojim fanúšikom.







