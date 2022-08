TOP 5 pánskych zimných búnd - štýlové a teplé

Bratislava 31. augusta (OTS) - Dnes sme si pre Vás pripravili zoznam zimných búnd, ktoré sa postarajú nielen o Vašu telesnú teplotu, ale aj skvele vyzerajú. Overte si to sami!Tento nadčasový strih, odkazujúci na uniformu amerických pilotov, určite poznáte. Pánska zimná bunda typu bombera je jedným z najmódnejších – a najteplejších – riešení. Dostupné sú aj tenšie jarné verzie, no dnes sa zameriame na zimnú verziu. Tento výrazný model má nízky golier a lem v spodnej časti, vďaka čomu bunda tesne prilieha k telu. V nami odporúčanej verzii nájdete dodatočný odopínateľný kožušinový golier, vďaka ktorému Vás nevystraší ani silný vietor. Pánska zimná bunda typu bombera je skvelou voľbou pre ležérny a každodenný styling: vyzerá dobre s mikinou aj so svetrom.Rýchlo mrznete? Na pomoc prichádza pánska zimná prešívaná bunda! Teplá bunda Vás zahreje ako žiadna iná. Je aj veľmi štýlová: prešívané bundy sú obľúbené už niekoľko sezón a nič nenasvedčuje tomu, že sa to zmení. Ide o veľmi univerzálnu možnosť, ktorá sa – rovnako ako bombera – hodí k mnohým každodenným outfitom v ležérnom štýle.Teraz niečo konkrétne. Pánska dlhá zimná bunda je nenahraditeľnou možnosťou do poriadne veľkých mrazov. Dlhá prešívaná alebo zateplená bunda sa postará o Váš tepelný komfort za každých podmienok. Je aj o niečo formálnejšia: prešívaný kabát sa hodí na formálnejšie príležitosti a v kombinácii s čižmami bude predstavovať skvelý štýl. Musíte však vedieť, že elegantné pánske zimné bundy nie sú vhodné na všetky príležitosti: dlhší strih môže mierne obmedzovať pohyb.Foto: Look Studio / shutterstock.comUniverzálny strih a kapucňa s kožušinkou? Pristane každému! Pánska zimná bunda klasického strihu je istotou, ktorá nevyjde z módy. Do priestranných vreciek sa zmestí všetko, čo potrebujete, a vetruodolná kapucňa a lemy na bokoch a rukávoch zaisťujú pohodlie: čo viac si priať? Podľa nás je to najlepšia voľba na každý deň: spojenie štýlu a elegancie, ktoré máme najradšej!Preferujete teplé pánske zimné bundy v športovej verzii? Najlepšie sú na prechádzky alebo lyžovanie. Takáto bunda musí byť predovšetkým pohodlná: nemusí mať žiadne ozdoby a nesmie obmedzovať pohyb. Dôležité je, aby mala pohodlné vrecká, kde sa nájde miesto na skipas alebo telefón. Hodiť sa bude aj kapucňa a zateplenie, pretože ani ten najefektívnejší vzhľad Vám nezabezpečí pohodlie a teplo.Elegantné zimné bundy alebo v športovom strihu? Výber je na Vás! Siahnite po modeli, ktorý najviac vyhovuje Vám a Vášmu životnému štýlu. Najzaujímavejšie teplé pánske zimné bundy na Vás čakajú v predajni Ozonee: https://ozonee.sk/panske-zimne-bundy/ . Príďte nakupovať: vždy za najlepšie ceny!