< sekcia Magazín
Eduard je prezieravý
Ak chceme Eduarda správne charakterizovať, pomôže nám symbolika jeho zvieracieho totemu tuleňa, ktorý je zároveň vodný aj suchozemský tvor a tiež zdatný lovec a potápač.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. marca (TASR) - Mužské meno Eduard má anglický pôvod a význam mena je "mocný, bohatý strážca". Nositeľov tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme aj Edo, Edko, Eddie.
Ak chceme Eduarda, ktorý oslavuje meniny 18. marca, správne charakterizovať, pomôže nám symbolika jeho zvieracieho totemu tuleňa, ktorý je zároveň vodný aj suchozemský tvor a tiež zdatný lovec a potápač. Edovia sa nám môžu javiť ako vášniví, aj flegmatickí. Ich náklonnosť, či láska má veľa odtieňov. Vyjadrujú sa vyvážene. Je potrebné chápať ich a vedieť vyčítať z ich pohľadu, koho rešpektujú a majú radi.
Eduardovia sú neúnavní a prezieraví muži s prekvapujúcimi reakciami. Nikdy nevieme, ako sa zachovajú, akým smerom vyrazia. Majú veľkú sebadôveru a sú len málo ovplyvniteľní.
Ich zdravie je zvyčajne pevné, lebo raz a navždy sa rozhodli, že ak majú naozaj niečo urobiť, niet času byť chorým.
Šťastná farba Eduardov je tmavomodrá. Ochranná rastlina puškvorec, kamene rubín, achát a opál.
