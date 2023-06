Melánia okolo seba rozdávajú lásku, sú milujúcimi matkami

Bratislava 30. júna (TASR) - Ženské meno Melánia má grécky pôvod a jeho význam je "čierna, tmavá". Nositeľky tohto na Slovensku menej častého mena oslovujeme Meli, Melanka.



Melánie, ktoré majú meniny 30. júna, potrebujú veľký životný priestor. Správajú sa otvorene a nenútene aj v spoločnosti neznámych ľudí. Sú ochotné podeliť sa so svojím šťastím a očakávajú, že ich blízki podržia vo chvíľach smútku.



Všetko prežívajú naplno. Melánie rady rozdávajú okolo seba lásku. Je im cudzia pretvárka. Priatelia si môžu byť istí, že im povedia svoj názor, aj keď to nebude dvakrát príjemné. Partnerovi darujú to najlepšie zo seba. Sú milujúcimi a starostlivými matkami.



Melánie sú odolné a životaschopné. Mali by sa vystríhať nerozvážnosti.



Obľúbené farby Melánie sú modrá a zelená, ochranné rastliny medovka a baza, ochranné kamene ametyst a achát.