Radomír je elegantný muž, ktorý je mimoriadne spoločenský

Bratislava 29. februára (TASR) - Mužské meno Radomír má slovanský pôvod a jeho význam znamená "ten, kto má rád mier". Nositeľov tohto mena oslovujeme Rado, Radko, Miro, Mirko. Meniny oslavujú 29. februára.



Správanie Radomírov sa môže zdať záhadné, lebo chvíľami máme dojem, že pochádzajú z iného sveta. Týmto mužom nie je nič ľahostajné a až do vysokého veku budú ochotní vrhnúť sa do úžasných dobrodružstiev. Sú síce málo ovplyvniteľní, ale vždy pripravení prijať podnety od druhých.



Prejavovať sa citovo pre nich neznamená vyslovovať veľké frázy, ale najmä konať a mať vieru. Títo elegantní muži sú aj mimoriadne spoločenskí. Vždy vedia, čo treba povedať, aby sa ostatní cítili v ich spoločnosti dobre.



Obyčajne majú úžasnú životaschopnosť a aj napriek tomu, že vedú nepravidelný život a pracujú nárazovito, zachovávajú si vzácnu rovnováhu. Potrebujú čerstvý vzduch a slnko. Veľmi radi trávia dovolenku pri mori.



Mali by si dopriať dostatok spánku, jesť veľa ovocia a jedlá, ktoré posilňujú kosti, svaly a srdce. Ich obľúbená farba je zelená a rastlinný totem agát.