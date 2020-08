OBRAZOM: Povedali by ste, že Claudia Schiffer oslavuje 50 rokov?

Claudia Schiffer prichádza na 52. ročník filmového festivalu v Cannes, 12. mája 1999. Foto: TASR/AP

Rheinberg/Bratislava 25. augusta (TASR) – Supermodelka Claudia Schifferová bola označovaná za jednu z najkrajších žien sveta. Na obálkach časopisov sa objavila viac ako tisíckrát, čo z nej urobilo držiteľku rekordu, ktorý je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov. Najznámejšia nemecká modelka, ktorú pre jej presnosť, pokoj a precíznosť, tichosť a introvertnosť nazývali tiež ľadovou kráľovnou sa v utorok 25. augusta dožíva 50 rokov.Módni návrhári, fotografi a reklamní partneri ju mali a majú radi, pretože netrpí rozmarmi a vrtochmi celebrít. Prakticky od začiatku svojej kariéry bola múzou Karla Lagerfelda (1933-2019), ktorý patril medzi najuznávanejších a najvplyvnejších svetových módnych návrhárov.Claudia Maria Schifferová sa narodila 25. augusta 1970 v Rheinbergu v Západnom Nemecku do právnickej rodiny. Bola najstaršou zo štyroch detí a už od tínedžerského veku pracovala u otca v advokátskej kancelárii, pôvodne sa chcela stať právničkou. Dostalo sa jej kvalitného vzdelania – už v mladom veku sa dohovorila po anglicky a francúzsky.V októbri 1987 si ju v düsseldorfskom klube Checkers na tanečnom parkete všimol šéf modelingovej agentúry Metropolitan Model Agency Michel Levaton, ktorý jej navrhol kariéru modelky. Rodičia jej umožnili fotiť počas víkendov a školských prázdnin pod podmienkou, že bude pokračovať v štúdiu.S modelingom začala až potom, keď dokončila strednú školu. Presunula sa do Francúzska, kde sa jej po pár mesiacoch podarilo dostať na titulku časopisu Elle. V roku 1989 v nej fotografka Ellen Von Unwerth uvidela podobnosť s herečkou Brigitte Bardotovou. Séria fotografií znázorňujúcich francúzsku herečku upútala výrobcu džínsov Guess. Stala sa tvárou globálnej reklamnej kampane, čo preslávilo nielen ju, ale i reťazec. Okamžitý úspech pritiahli ďalšie titulky časopisov, až si ju napokon vybral módny návrhár Karl Lagerfeld za novú tvár značky Chanel. Táto práca jej zabezpečila celosvetový úspech.Jej vzhľad bol neprehliadnuteľný. Vďaka modrým očiam, plným perám, blonďavým vlasom, vysokej (180 cm) a chudej postave sa v roku 1993 s ročným príjmom 10 miliónov dolárov stala najlepšie platenou topmodelkou na svete.Ponuky na titulky prichádzali nielen od módnych časopisov Elle, Vogue, Cosmopolitan, ale aj magazínov Vanity Fair či People. Predvádzala na mólach značiek Valentino, Yves Saint Laurent, Chanel i ďalších. Popri tom bola tvárou aj bežných značiek Mango, Accessorize, Fanta, Pepsi, čo ju dostalo bližšie k bežným ľuďom. Stala sa tvárou kozmetiky L'Oréal Paris, Schwarzkopf, Artdeco, účinkovala v reklamách značiek Versace, Dolce & Gabbana i druhých.Postupne sa vypracovala na celebritu, ktorá svoju popularitu dokázala zúžitkovať aj vo svoj prospech, vo vlastných projektoch. V roku 2002 odhadoval magazín Forbes jej majetok na 55 miliónov dolárov.Predvádzacie móla opustila Claudia Schifferová krátko po tridstiatke. Po odchode z módneho biznisu sa v roku 2002 vydala za britského filmového režiséra a producenta Matthea Vaughna. V 90. rokoch tvorila pár s iluzionistom Davidom Copperfieldom.Popri kozmetike a móde sa venovala príležitostne aj hraniu. Pred kamerou sa objavila napríklad vo filmoch Richie Rich (1994), Pręt-ŕ-porter (1994), The Blackout (1997), Black and White (1999), Zoolander (2001). Účinkovala tiež v dokumentárnych a televíznych filmoch, objavila sa vo videách speváka Bon Joviho, skupiny Westlife.Claudia Schifferová sa angažuje tiež pre Detský fond OSN (UNICEF), je členkou výboru pre umenie a zábavu a pôsobí ako britská veľvyslankyňa dobrej vôle v tejto organizácii.