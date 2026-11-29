< sekcia Magazín
Vratko je sugestívny
Sú vitálni, no môžu trpieť depresiami. V jedálnom lístku by mali obmedziť najmä maslo, vajíčka a cukor.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Mužské meno Vratko je slovenské a je pôvodnou domácou podobou slovanského mena Vratislav. Znamená "vráti slávu" a s nositeľmi tohto mena sa stretávame iba ojedinele.
Vratkovia, ktorí svoje meniny oslavujú 29. novembra, milujú životné zmeny. Sú aktívni a majú rýchle reakcie. Aj keď neprahnú po vzdelávaní, potrebujú sa zúčastňovať na verejnom živote spoločnosti. Ak nemajú možnosť zaoberať sa množstvom vecí, alebo ich meniť, cítia sa nešťastní. V citovom živote sa prejavujú ako podmaniví, skúsení a výstrední muži.
Sú vitálni, no môžu trpieť depresiami. V jedálnom lístku by mali obmedziť najmä maslo, vajíčka a cukor.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastné farby Vratkov sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava, chmeľ a horčica, ochranné kamene diamant a chalcedón.
Vratkovia, ktorí svoje meniny oslavujú 29. novembra, milujú životné zmeny. Sú aktívni a majú rýchle reakcie. Aj keď neprahnú po vzdelávaní, potrebujú sa zúčastňovať na verejnom živote spoločnosti. Ak nemajú možnosť zaoberať sa množstvom vecí, alebo ich meniť, cítia sa nešťastní. V citovom živote sa prejavujú ako podmaniví, skúsení a výstrední muži.
Sú vitálni, no môžu trpieť depresiami. V jedálnom lístku by mali obmedziť najmä maslo, vajíčka a cukor.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastné farby Vratkov sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava, chmeľ a horčica, ochranné kamene diamant a chalcedón.