Tradičné Vianoce v netradičnom období

Najznámejšie vianočné tradície na Slovensku:

• počas Štedrého dňa sa nemá jesť, ak to vydržíme, uvidíme zlaté prasiatko, ktoré nám splní naše priania,

• pred samotnou štedrovečernou večerou sa zje oblátka s medom, aby sa od ľudí odohnali choroby,

• rozkrajovanie jabĺčka pred večerou, aby sa ukázal jadrovník v tvare peknej hviezdy a symbolizoval tak zdravie rodiny,

• počas večere nesmie nikto odísť od stola okrem gazdinej, ktorá nosí jedlo. Inak by to znamenalo, že rodina by budúci rok nebola pohromade,

• kapria šupina pod obrusom na štedrovečernom stole má priniesť do rodiny hojnosť a bohatstvo a cesnak na štedrovečernom stole prinesie členom rodiny zdravie.

Bratislava 23. decembra (OTS) - Blížiace sa Vianoce budú iné ako po minulé roky. Vianočné tradície a rodinné zvyky ako štedrovečerná kapustnica, kapor, vianočný stromček, cesnak s oblátkou či hádzanie orechov do kútov však môžu byť pre nás tento rok ešte významnejšie než kedykoľvek predtým. Podľa odborníkov nám práve vianočné zvyklosti pomáhajú nielen čo najkrajšie osláviť vianočné sviatky, ale zároveň zvýrazňujú našu spolupatričnosť s ostatnými či pocit rodinnej pohody.Tesco sa stará o vianočné nákupy svojich zákazníkov, aby si aj tento rok mohli dopriať všetky obľúbené jedlá a užiť si Vianoce aj v tomto neštandardnom období najviac, ako je to možné.“ uviedol, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.Význam vianočných tradícií – vrátane obľúbených pokrmov – potvrdzuje odborníčka sociologička, a to najmä v súčasnom neľahkom období. „“ vysvetľuje sociologičkaHodnota spočíva aj v pestrosti a často aj „netradičnosti“ našich vianočných zvyklostí. Tradíciou môže byť teda čokoľvek, čo rodinu spojí na Vianoce – napríklad aj netradičná štedrovečerná polievka.Podľa minuloročného prieskumu Tesca , do ktorého sa zapojilo 15-tisíc zákazníkov, je napríklad na západnom Slovensku najmenej tradičnou vianočnou polievkou rybacia polievka – halászlé a na východe Slovenska zase slepačí vývar. Tradičná vianočná večera je totiž iná v každom regióne:Ak ste z východného Slovenska, nemala by na vašom štedrovečernom stole chýbať kapustnica s klobásou, údeným mäsom a hubami . Hlavné jedlo večera je ako v mnohých iných regiónoch vyprážaná ryba alebo bravčový rezeň a zemiakový šalát. Túto večeru si môžete pripraviť aj v alternatívnej podobe vyprážaného kapra v rúre a zemiakového šalátu bez majonézy Sladká pochúťka. bobáľky s makom (tie sa jedia už na obed) a oblátky s medom.Aj v tomto kúte Slovenska sa jedáva ryba (tá je zároveň symbolom kresťanstva), častejšie ako vyprážaný kapor sa na severe pripravuje kapor na masle. Pripraviť si ho môžete ešte sviatočnejšie, napríklad na orechoch a mandľovom masle . Ako dezert sa na severnom Slovensku pripravujú oblátky s medom a obľúbené sú tiež makové opekance. Okrem kapustnice si ľudia na severnom Slovensku zvyknú variť aj hrachovú polievku. Vyskúšať môžete tiež moderné recepty, ktoré zachutia aj deťom. Medzi ne patrí napríklad hráškovo-pórová polievka alebo svieži hráškový krém s mozzarellou Okrem klasiky v podobe ryby zvyknú obyvatelia západného či južného Slovenska jedávať aj hubovú polievku či šošovicovú alebo kapriu polievku.Časť Slovenska, kde je zvykom jesť na vianočnú večeru pečenú hydinu namiesto ryby. Sviatočná kačka je na vianočný stôl ako stvorená.