Tretí deň na Cibula Feste bol s elegantným záverom

Holíč 24. júla (TASR) – Na letisku v Holíči pokračoval záverečným dňom 14. ročník česko – slovenského festivalu Cibula Fest 2023. Aj tretí deň (23. 7.) sa predstavili známe osobnosti, začínali raperi Majself a Kali, po nich to bola skupina Gladiator a na záver československí zlatí slávici Peter Nagy a Pavol Habera so skupinou Team. Po skončení festival možno konštatovať, že Cibula je jedným z mála festivalov, ktorým sa v tomto roku návštevnosť zvýšila.



Skupina Gladiator na čele s Mikom Hladkým je na scéne od roku 1991 a ich obľúbenosť u fanúšikov trvá už tri desiatky rokov, aj vďaka hitom Neviem ťa nájsť, Kúpim si pekný deň, Hlavu maj hore, Sám s ňou, Keď sa láska podarí, Medulienka či Láska. Na Mikovu ponuku - pridáte sa či poďme si zaskákať - reagovali všetci pred pódiom. Fanúšikov Gladiatori potešili v týchto dňoch, keď ich deviaty album Cesta do neba vyšiel na vinylovej LP platni.



"Prvá polovica leta bola tak dobrá, že keby aj druhá bola taká, tak som šťastný. Prvá bola fantastická, doteraz nám všetky koncerty vyšli, počasie bolo všade perfektné a ľudia boli ešte lepší, takže paráda," hovorí líder kapely Miko Hladký.



Finále festivalu patrilo zlatým slávikom, tým prvým bol Peter Nagy zlatý za rok 1985. Hitmaker má na svojom konte desiatky hitov, z ktorých už mnohé zľudoveli. Do playlistu vybral piesne Poďme sa zachrániť, Profesor Indigo, Marcel z malého mesta, Poslednýkrát, Krásny zadok, Aj tak sme frajeri, Chráň svoje bláznovstvá, S nohami na stole či Kristínka, ktorú si s Petrom zaspieval celý festivalový areál.



"Užívam si slnko, užívam si koncerty. Nehráme veľa, ale hráme s veľkou chuťou a nasadením. Moje texty ešte majú metafory, dnes sa to už vraj nenosí. Robím si svoju muziku tak, ako som zvyknutý. Mám jeden návod, ale ten neprezradím,” povedal pre TASR Peter Nagy.



Pavol Habera a Team obstarali úplný záver festivalu. Jedna z najúspešnejších skupín je držiteľom štyroch československých zlatých slávikov, trikrát ako skupina Team v rokoch 1989, 1990 a 1991 a Pavol Habera ako spevák za rok 1991. Na svojom konte majú desiatky hitov, do playlistu vybrali skladby Ženská menom panika, Prievan v peňaženke, Lietam v tom tiež, Severanka, Krátke lásky, Nároční, Je to vo hviezdach, Držím ti miesto či Reklama na ticho, ktorá bola poslednou festivalovou skladbou.



"My nehrávame veľa pomedzi tie roky, keď nie sme na turné. My sa vlastne zoznamujeme dohromady na javisku, dokonca sme tentokrát ani nemali skúšku, ale evidentne po tých 40-tich rokoch sú v nás všetky pesničky zažraté. Keby ma aj v noci zobudili, môžem hneď z fleku spievať hocičo z toho, čo máme," uviedol pre TASR Pavol Habera.