Tretí ročník súťaže INSAID AWARDS ocenil najlepšie slovenské interiéry

Laureáti INSAID AWARDS 2022

Bratislava 10. novembra (OTS) - Porota s medzinárodným zastúpením vyberala spomedzi 84 prihlásených interiérov a udelila ceny v piatich profesionálnych kategóriách a trom študentským prácam. Najlepší interiér vybrala v online hlasovaní aj verejnosť.V porote sa v treťom ročníku súťaže zišli slovenskí interiéroví dizajnéri a architekti Miroslav Debnár, Štefan Polakovič, Soňa Salnerová a Michal Staško, výtvarníčka Ivana Šáteková a pohľad zo zahraničia priniesli interiéroví architekti Sophie Green z Nemecka a Mauro Brigham z Belgicka.Porota posudzovala prihlásené projekty v dvoch kolách. Z nich následne vzišiel shortlist nominovaných interiérov. Po osobných obhliadkach napokon vybrala víťazov.„Tento ročník bol veľmi silný. Nie je jednoduché vybrať jediného víťaza, keď máte veľa dobrých projektov, no zhodli sme sa. Niekde dokonca jednohlasne, čo bolo priam neuveriteľné,“ hovorí Miroslav Debnár, dizajnér a pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorý bol predsedom tohtoročnej poroty. Predseda poroty pôsobí aj ako pedagóg, a preto vyzdvihol význam súťaže pre študentov, kde počet prihlásených prác z roka na rok rastie: „Pre študentov je to perfektná spätná väzba.“Laureátov jednotlivých kategórii predstavili počas slávnostného galavečera 3. ročníka súťaže INSAID AWARDS 2022 v showroome spoločnosti ITB Development na Mickiewiczovej ulici v Bratislave. Na Slovensku podobná súťaž, ktorá oceňuje interiéry, neexistuje. „Naším cieľom je poukázať na kvalitné a estetické slovenské interiéry a zároveň rozvíriť diskusiu o disciplíne interiérovej architektúry a dizajnu,“ hovorí Martina Uhrínová, ktorá spolu s Milanom Illésom INSAID AWARDS organizuje a dodáva: „Tešíme sa preto, že pre tento 3. ročník sa nám podarilo získať silných partnerov – generálnym partnerom sa stala spoločnosť ITB Development. Aj vďaka nim, sa nám darí vytvoriť tradíciu oceňovania najlepších slovenských interiérov. Pre interiérových dizajnérov, architektov, ale aj študentov je konfrontácia ich tvorby zaujímavá a spätná väzba od odborníkov z danej oblasti vie byť inšpiratívna”, uzatvára.Autori: Jana Benková, Juraj Benko/ateliér benkobenkova; Marián Gombarček/ateliér gmbFoto: Matej HakárAteliér režiséra prináša zázemie pre úzku filmovú rodinu, štáb. Priestoru dominuje veľký stôl, pec s možnosťou vylihovania a výrazné modré schody vedúce na palandu, kde môže prespať či oddychovať viac ľudí súčasne. Tradičný vinohradnícky dom prešiel kompletnou rekonštrukciou, ktorá sa však viedla veľmi racionálne – na dome zostalo všetko, čo sa dalo zachovať či zrecyklovať. Interiér je navrhnutý tak, aby poskytoval priamy kontakt so záhradou.Autori: Peter Kuklica, Martin Smerek, Juraj Hubinský/Kuklica Smerek architektiSpoluautorka: Katarína SivákováFoto: Matej HakárKancelárie spoločnosti BK vznikli v priestoroch historickej Silocentrály, jedného z dvoch zachovaných objektov v rámci areálu bývalej bratislavskej Cvernovky, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Autori do holopriestoru, kde z pôvodných prvkov ostali polkruhové okná a subtílne ťahadlové stĺpy, vložili ústredný sklenený box so zasadacími miestnosťami. Priehľadný prvok delí dispozíciu na menšie pracovné zóny, necháva však vyniknúť otvorený priestor pôvodnej technickej stavby. Cieľom bolo neplytvať materiálom, ľudskou prácou ani energiou a zamerať sa na precízne riešenie všetkých funkčných a technických prvkov.Autor: Alan Prekop/alanprekopFoto: Sarah WeissHlavným prvkom kaviarne s rozlohou 32 m² sa stal 16 metrov dlhý svetelný had, ktorý mení farbu a kaviarni tak neustále dodáva inú atmosféru. Architekt zbavil priestor zbytočných nánosov, v dôsledku čoho pôsobí surovo. Nájdete v ňom odhalený rebrový strop z betónu, na podlahe pôvodné terrazzo, na stenách oškrabanú omietku. Bar a sedenie na túto surovosť nadväzujú – sú vyrobené z bežných stavebných materiálov a následne opracované, aby získali nepravidelný organický tvar. Sklad a sanita sú materiálovo odlíšené a pokryté reflexnou termofóliou.Autori: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda/GRAU architectsFoto: Matej HakárIsadore Community Hub vznikol pre značku cyklistického oblečenia Isadore Apparel. Nejde však o klasickú predajňu, ale akýsi hybrid, prepojenie showroomu s kancelárskymi priestormi a kaviarensko-klubovým priestorom. Miesto má fungovať aj ako obývačka, kde sa budú stretávať ľudia z cyklokomunity. Prevádzka sa nachádza v parteri rovnakej budovy ako laureát v kategórii pracovisko. Priestor bol očistený od zbytočných vrstiev, čistota a surovosť jednotlivých povrchov necháva vyniknúť samotné produkty. V priestore sa použili recyklované materiály, ktoré nadväzujú na ústrednú myšlienku značky.Autori konverzie NKP, spoločných priestorov a multifunkčnej sály: Martin Paško a tím DF Creative GroupSpoluautori:Spoločné priestory a multifunkčná sála: Zuzana Zacharová, Eva Belláková, Matúš Podskalický, Martina Michalková, Alexandra Havranová/DF Creative Group;Coworking Base4Work: Ján Antal, Martin Stára, Barbora Babocká/Studio Perspektiv;Reštaurácia Werk: Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Helena Kučerová/Beef Architekti;Kaviareň a galéria súčasného umenia Dot Gallery: Anita Stanková, Katarína Ciglanová, Ivana Hovančáková/Point Architekti;Fasáda: Pavol Paulíny, Vlasta Viglašová/PamarchFoto: Boys Play NicePri konverzii Jurkovičovej teplárne, ktorá vznikla ako súčasť teplárenského komplexu na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia a dnes patrí do rezidenčného komplexu Sky Park, pracovali s princípom budovy v budove. Voľný vnútorný priestor využili na vstavbu nových konštrukcií odsadených od pôvodnej stavby, čím jasne oddelili historické konštrukcie od nových. Vďaka tomuto riešeniu vyniknú historické konštrukčné detaily, pôvodné členité stĺpy a najmä tri dominantné násypníky. Nové doplnené konštrukcie a vložené materiály sú jasne čitateľné. V zrekonštruovanom objekte sa nachádza coworkingový priestor, kaviareň, reštaurácia, galéria súčasného umenia a multifunkčná sála.Autorka: Katarína Csúzová, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo ZvoleneVizualizácia – Katarína CsúzováDiplomová práca prináša návrh šperkárskeho obchodu a showroomu americkej spoločnosti BaYou with Love, ktorá recykluje zlato z matičných dosiek prenosných počítačov Dell. Prevádzka je inšpirovaná kalifornskou savanou, teda pôvodným sídlom spoločnosti, a vsadená do industriálneho retailového centra Nivy v Bratislave.Autorka: Terézia Kováčiková, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo ZvoleneVizualizácia: Terézia KováčikováDiplomovú prácu tvorí návrh obytného interiéru na Marse pre štvorčlennú posádku. Architektúra má tvar vajíčka a predstavuje výherný projekt súťaže NASA 3D Printed Habitat Challenge o návrh obytnej základne na Marse od spoločnosti AI SpaceFactory. Cieľom bolo priestor centralizovať a vybaviť ho mobiliárom, ktorý bude nielen ľahký, odolný, funkčný a vizuálne zaujímavý, ale aj vyrobiteľný na 3D tlačiarni.Autorka: Karolína Bujdáková, Fakulta architektúry a dizajnu STU v BratislaveFoto: Dalibor KrupkaHra o mladých ľuďoch bez rešpektu k autoritám a hodnotám vznikla v rámci projektu Mladá Nová scéna v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Hrá sa v študentskom klube priamo na fakulte, kde sa v minulosti nachádzala kotolňa. Scéna prezentuje hotelovú izbu, javisko je od zvyšku priestoru oddelené čiernou priestorovou konštrukciou, ktorá definuje izbu. Špecifiká kotolne sú plnohodnotnou súčasťou scény.Autorka: Veronika PaldiaSpoluautorka: Katarína GeburováFoto – Veronika PaldiaDizajn priestoru bol navrhnutý tak, aby plynule prepájal charakter dvoch odlišných značiek. Do návrhu bolo potrebné zakomponovať zaoblenú oceľovú nosnú konštrukciu s dreveným prstencom a pult navrhnutý architektmi celého priestoru. Základom návrhu je konštrukcia z brezovej preglejky, ktorá reprezentuje rozrastajúci sa strom. Reflektuje tak prírodné zloženie produktov oboch značiek aj logo jednej z nich.