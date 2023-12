Tretia rozprávka M. Čengel Solčanskej je podľa režisérky najvtipnejšia

Bratislava 16. decembra (TASR) - Tri zlaté dukáty sú treťou rozprávkou Mariany Čengel Solčanskej, nakrútila ich po rozprávkových filmoch Láska na vlásku (2014) a Zakliata jaskyňa (2022). Podľa režisérky a scenáristky je jej nová rozprávka jednoznačne najvtipnejšia.



"Aj keď pracujeme s osvedčeným rozprávkovým motívom: statočný mládenec oslobodí zakliatu devu a žijú šťastne až do smrti, podarilo sa nám spracovať ho sviežo a netradične," prezradila Čengel Solčanská na tohtotýždňovej prezentácii noviniek RTVS.



Režisérka súhlasí, že väčšinou sa mládenci do zakliatych dievčin zamilujú na prvý pohľad, ale v prípade novej pôvodnej vianočnej rozprávky je to inak. "Hlavný hrdina je v rozpakoch. Čo si má chudobný, ale moderný chlapec túžiaci po živote v Amerike počať v roku 1900 s čudáckou slečnou patriacou správaním a rozmýšľaním do čias neskorej renesancie? Táto netradičná zápletka poskytuje množstvo humorných situácií," naznačuje Čengel Solčanská.



V jej réžii sa v rozprávke Tri zlaté dukáty, ktorú zdedila po zosnulom režisérovi Stanislavovi Párnickom, predstavia mladí slovenskí herci Katarína Krajčovičová a Ladislav Bédi. Zahrali si po boku hereckých kolegov Jozefa Vajdu, Jany Hubinskej, Michala Isteníka, Ondreja Kovaľa, Juraja Hrčku, Mariána Labudu ml., Jitky Čvančarovej, Lukáša Pelca a ďalších.



Rozprávkovú novinku uvidia diváci na Štedrý deň 24. decembra o 20.10 h na Jednotke.