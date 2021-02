Trio Jan Hrubý, Ondřej Fencl, Sean Barry vydalo album Kouzlo okamžiku

Bratislava 21. februára (TASR) - Akustické trio okolo legendárneho huslistu Jana Hrubého vydáva koncertný album Kouzlo okamžiku. Je záznamom z dvoch minuloročných februárových koncertov, 5. februára v pražskej Malostranskej Besede a 22. februára v ostravskom Parníku. Album ponúka 16 skladieb v českom aj anglickom prevedení. Hosťom koncertu bol perkusista Michal Hnátek, ako speváci sa striedali hráč na klávesy a gitarista Ondřej Fencl s hráčom na keltskú harfu Seanom Barrym, spájali ich husle matadora českej rockovej scény Jana Hrubého.



„Projekt vznikol náhodou, všetci zúčastnení bežne sprevádzame Vladimíra Mertu, a keď raz nemohol prísť na koncert, zahrali sme bez neho. Zistili sme, že nás to baví a publikum tiež,“ približuje kapelník Ondřej Fencl a dodáva: „Už sme mali asi dvadsať koncertov a skoro všade bolo 'nabité'. Improvizujeme, nechávame sa unášať až ku klasike, či sú to Beatles alebo Antonín Dvořák. To záleží na kúzle okamihu. A aby nás to neodnieslo mimo rytmus, na perkusie hosťuje náš kamarát Michal Hnátek.“



Repertoár albumu tvoria írske balady v podaní Angličana Barryho, Fenclove autorské piesne z repertoáru jeho kapely Hromosvod, inštrumentálky, a ako korenie aj tri ukážky z pôsobenia Jana Hrubého v predchádzajúcich formáciách, Variace na renesanční téma Vladimíra Mišíka, Blues o spolykaných slovech Michala Prokopa a Astrolog Vladimíra Mertu v osemminútovej verzii bez spevu.



„Toto CD je taká skúška, v muzikantskom slovníku povedané aj počúvanie za trest, ako nám to naživo znie,“ hovorí 72-ročný huslista Jan Hrubý a doplnil: „V tomto zložení nehrajeme dlho, tak zatiaľ volíme dosť prevzatých skladieb. Až na pár pesničiek Ondřeja to sú viac menej tradicionály, ak môžem tento termín požiť, i pri dvoch pesničkách z repertoáru kapiel Framus 5 a ETC.“



„Do budúcna by som sa s touto partiou rád sústredil na štúdiovú platňu, ktorá by vzišla z našej autorskej dielne,“ uzavrel Hrubý.