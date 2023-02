Vývojári z Košíc sa na svetovom vesmírnom hackathone dostali do TOP 5

Košice 22. februára (TASR) - S aplikáciou zabraňujúcou kolíziám satelitov s rôznymi objektmi vo vesmíre sa trojica mladých vývojárov z Košíc umiestnila v TOP 5 na svetovom grand finále súťaže ActInSpace Hackathon v Cannes. Ako TASR za startup centrum InnovLab informovala Lenka Adamová, v konkurencii účastníkov z 34 krajín sa im podaril historický úspech.



Na súťaži sa zúčastnilo viac ako 500 účastníkov z piatich kontinentov. Tím z Košíc prezentoval svoje riešenie SCP - Predchádzanie kolízií satelitov s odpadom vo vesmíre. Vzniklo z aplikácie, ktorá bola pôvodne vyvinutá pre podujatie Noc výskumníkov 2022, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, SPACE:LABom a Univerzitou Komenského v Bratislave. Jej úlohou bolo monitorovanie kozmického odpadu. Tím v zložení Ádám Tamás, Gabriel Urban a Štefan Hadbavný tento nápad posunul na vyšší level, čo mu prinieslo najprv prvé miesto na súťaži v Košiciach a následne účasť vo finále vo Francúzsku.



"Chlapci objavili riešenie, ako zabrániť stratám plynúcim z kolízií satelitu s vesmírnymi objektmi. Aplikácia je výnimočná tým, že na svoje kalkulácie využíva TLE dáta objektov orbitujúcich okolo našej planéty, namiesto sledovania vesmírnych objektov pomocou senzorov a iných prvkov zo Zeme," uviedla.



Aplikácia funguje na princípe hlásení vlastníkom satelitu potenciálne zrážky s iným satelitom alebo vesmírnym objektom. "Operátor následne bude môcť premiestniť svoj satelit na inú orbitu a tým zabrániť zrážke a strate či už hmotnej, v podobe investovaných financií do tohto satelitu, alebo nehmotnej, v podobe vyradenia servisu, ktorý daný satelit zabezpečoval," opísal Urban. Na aplikácii chcú naďalej pracovať. V spolupráci so Slovenskou vesmírnou kanceláriou je ich projekt aktuálne v startup inkubátore, kde sa ho počas nasledujúcich mesiacov budú pod dozorom odborníkov snažiť zdokonaľovať.



"Náš developerský tím je praktickou ukážkou toho, že ak sa študenti chytia zaujímavej témy, sú schopní a kompetentní dodávať vysoko kvalitné výsledky, hodné medzinárodných ocenení," dodala projektová manažérka startup centra spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia Alica Nárožná Gold.