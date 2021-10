Trúfnete si na halloweenský maratón

Bratislava 22. októbra (OTS) - Zvládnete jeden horor? Zaplaťte 6 eur. Zvládnete dva horory? Zaplaťte len 10 eur. Ak zvládnete tri horory po sebe, zaplatíte 12 eur a užijete si Halloween tak, ako sa patrí na veľkom plátne s obľúbenou Pepsi, čerstvým popcornom či nachos so syrovou omáčkou. Už 31. októbra môžete zažiť filmový maratón v strašidelnom duchu - Halloween Movie Night v Cinema City. Lístky si už teraz môžete kúpiť lístky v predpredaji v pokladniach Cinema City. Návštevníci si budú môcť vybrať z týchto hororových filmov:V rámci Halloween Movie Night si budete môcť v predstihu pozrieť horor Niekto na druhej strane , ktorý sa bude premietať od 4. novembra v kinách Cinema City. Otec sa s priateľkou a synom presťahuje do nového domu. Pokojné predmestské prostredie ponúka idylickú príležitosť na nový začiatok, ale malý chlapec sa čoskoro začne priateliť s niekym na druhej strane múru. Mužova priateľka sa čoraz zúfalejšie snaží nájsť odpovede na nevysvetliteľné veci, zatiaľ čo chlapec jej nedôveruje a otec je čoraz podozrievavejší z jej zvláštneho správania. Medzitým sa nadpozemská sila stáva pre nových obyvateľov domu čoraz nebezpečnejšou. Niekto na druhej strane nadväzuje na najlepšie tradície škandinávskej kinematografie. Švédsky horor je určený pre fanúšikov strašidelných domov a strašidelných tém, ako aj pre fanúšikov štúdiových hororov. Halloween zabíja je ďalšou kapitolou v úspešnej a mimoriadne húževnatej sérii. Michael Myers, legendárny tichý zabijak s bielou maskou, úspešne uniká už vyše štyridsať rokov. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) tak dlho utekala pred tichým vraždiacim monštrom až sa rozhodla zmeniť taktiku. Prestala utekať, začala bojovať a nalákala Michaela do dokonalej pasce. Tá síce vyšla, ale ... Príbeh filmu Halloween zabíja začína v okamihu, keď predchádzajúci film skončil. Ťažko zranená Laurie odchádza v sprievode dcéry a vnučky do nemocnice a v protismere sa k jej horiacemu domu rútia hasiči. V jeho útrobách je v ohnivom pekle uväznený zabijak, ktorý ju prenasledoval celý život. Bohužiaľ, nielen mačky majú sedem životov.Príbeh mysteriózneho hororu Parožie sleduje učiteľku základnej školy v odľahlom banskom meste v štáte Oregon. Stredoškolská učiteľka a jej brat policajt sa snažia zachrániť záhadného študenta, ktorého temné tajomstvá vedú k stretnutiu s legendárnym pravekým organizmom.Bezpečnosť zákazníkov je v Cinema City prvoradá. Zoznam aktuálnych nariadení a opatrení v Cinema City nájdete tu