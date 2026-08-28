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Tvorcovia historickej drámy Generál Golian zverejnili trailer
Tvorbe filmu predchádzala náročná príprava, nielen historická, ale aj praktická.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Očakávaná historická dráma Generál Golian príde do kín 8. októbra. Trailer a plagát k filmu tvorcovia zverejnili symbolicky v predvečer 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP). „Na svoje si prídu diváci, ale aj diváčky. Okrem napínavých akčných scén prinesie snímka dôležitú romantickú zápletku, ktorú pripravil spoločný život manželov Golianovcov,“ uvádza k novinke distribučná spoločnosť CinemArt SK.
Publikum vráti do roku 1944. Po desiatich rokoch neúspešných pokusov sa manželom Golianovcom konečne narodí vytúžené dieťa. Uprostred zúriacej druhej svetovej vojny a len tri týždne pred vypuknutím veľkého ozbrojeného povstania proti nemeckému agresorovi, ktorému má veliť práve Ján Golian. Manželia stoja pred veľkou dilemou: hrdinstvo alebo rodina? „V stávke je nielen budúcnosť Slovenska, ale i budúcnosť ich syna. V krajine, ktorá je stále spojencom nacistického Nemecka, padá na plecia jedného muža hlavná zodpovednosť za priebeh udalostí, ktoré sa neskôr výrazne zapíšu do slovenských dejín ako Slovenské národné povstanie,“ približuje distribučná spoločnosť film, ktorý v piatok predstavuje trailerom a plagátom.
Autorov plagátu inšpirovala pri jeho tvorbe práve romantická linka filmu, kde Ján Golian je síce veliteľom SNP, ale rovnako dôležitá je jeho úloha muža - manžela, otca.
Tvorbe filmu predchádzala náročná príprava, nielen historická, ale aj praktická. „Trvala šesť rokov. Začala štúdiom archívov, kníh, spomienok a množstvom konzultácií s historikmi,“ hovorí režisér Juraj Štepka, ktorý spolu s Petrom Rajčákom napísal k filmu aj scenár. „Potom nasledovalo hľadanie lokalít, výroba kostýmov, rekvizít a nekonečné preverovanie detailov. Pri historickom filme rozhodujú maličkosti. Ak divák uverí detailu, uverí aj celému príbehu. Práve preto sme venovali toľko energie tomu, aby bol film historicky čo najpresnejší,“ vysvetľuje Štepka.
Zároveň prízvukuje, že film Generál Golian nie je dokument, ale hraný film inšpirovaný skutočnými udalosťami. „Niektoré situácie sme preto museli dramaturgicky zhustiť, alebo zdramatizovať, aby film fungoval ako silný príbeh,“ dodal režisér filmu, ktorý predstaví jednu z najvýznamnejších osobností našich moderných dejín.
Generála Goliana stvárnil Ondrej Hraška. Herec si musel historické kontexty témy výrazne naštudovať, pomohlo viacero dokumentov aj literatúry, ale veľa o vzťahu manželov Golianovcov čerpal najmä z audionahrávky Jarmily Golianovej. „Aj s kolegyňou Aničkou Prášilovou Fialovou nám táto legendárna nahrávka veľmi pomohla v pochopení ich vzťahu. Toho, aký bol láskyplný, ako si boli navzájom pravou láskou,“ priznal.
V medzinárodne obsadenej snímke ďalej hrajú Milan Mikulčík, Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Morávková, Robert Ritter, Rainer Wöss, Zoe Straub a iní. Vo filme zaznie šesť jazykov a svetovú premiéru bude mať na MFF Cinematik Piešťany (8. - 13. 9.), ktorý slávnostne otvorí.
Publikum vráti do roku 1944. Po desiatich rokoch neúspešných pokusov sa manželom Golianovcom konečne narodí vytúžené dieťa. Uprostred zúriacej druhej svetovej vojny a len tri týždne pred vypuknutím veľkého ozbrojeného povstania proti nemeckému agresorovi, ktorému má veliť práve Ján Golian. Manželia stoja pred veľkou dilemou: hrdinstvo alebo rodina? „V stávke je nielen budúcnosť Slovenska, ale i budúcnosť ich syna. V krajine, ktorá je stále spojencom nacistického Nemecka, padá na plecia jedného muža hlavná zodpovednosť za priebeh udalostí, ktoré sa neskôr výrazne zapíšu do slovenských dejín ako Slovenské národné povstanie,“ približuje distribučná spoločnosť film, ktorý v piatok predstavuje trailerom a plagátom.
Autorov plagátu inšpirovala pri jeho tvorbe práve romantická linka filmu, kde Ján Golian je síce veliteľom SNP, ale rovnako dôležitá je jeho úloha muža - manžela, otca.
Tvorbe filmu predchádzala náročná príprava, nielen historická, ale aj praktická. „Trvala šesť rokov. Začala štúdiom archívov, kníh, spomienok a množstvom konzultácií s historikmi,“ hovorí režisér Juraj Štepka, ktorý spolu s Petrom Rajčákom napísal k filmu aj scenár. „Potom nasledovalo hľadanie lokalít, výroba kostýmov, rekvizít a nekonečné preverovanie detailov. Pri historickom filme rozhodujú maličkosti. Ak divák uverí detailu, uverí aj celému príbehu. Práve preto sme venovali toľko energie tomu, aby bol film historicky čo najpresnejší,“ vysvetľuje Štepka.
Zároveň prízvukuje, že film Generál Golian nie je dokument, ale hraný film inšpirovaný skutočnými udalosťami. „Niektoré situácie sme preto museli dramaturgicky zhustiť, alebo zdramatizovať, aby film fungoval ako silný príbeh,“ dodal režisér filmu, ktorý predstaví jednu z najvýznamnejších osobností našich moderných dejín.
Generála Goliana stvárnil Ondrej Hraška. Herec si musel historické kontexty témy výrazne naštudovať, pomohlo viacero dokumentov aj literatúry, ale veľa o vzťahu manželov Golianovcov čerpal najmä z audionahrávky Jarmily Golianovej. „Aj s kolegyňou Aničkou Prášilovou Fialovou nám táto legendárna nahrávka veľmi pomohla v pochopení ich vzťahu. Toho, aký bol láskyplný, ako si boli navzájom pravou láskou,“ priznal.
V medzinárodne obsadenej snímke ďalej hrajú Milan Mikulčík, Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Morávková, Robert Ritter, Rainer Wöss, Zoe Straub a iní. Vo filme zaznie šesť jazykov a svetovú premiéru bude mať na MFF Cinematik Piešťany (8. - 13. 9.), ktorý slávnostne otvorí.