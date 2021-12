VIDEO: TWiiNS vydali album Zlatá brána dokorán

Bratislava 6. decembra (TASR) – Známa slovenská sesterská dvojica TWiiNS vydala album Zlatá brána dokorán, na ktorom ponúka legendárne skladby detstva v novom šate. V digitálnej podobe sú nové hudobné podklady dostupné aj v karaoke verzii. Daniela a Veronika Nízlové s uvedením albumu na trh zverejnili aj videoklip z albumu ku skladbe Zlatá brána dokorán. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Relácia košického televízneho štúdia Zlatá brána sa vysielala od 70. rokov do roku 1997, počas tohto obdobia v nej odznelo viacero skladieb, ktoré možno aj dnes považovať za notoricky známe. Tento fenomén sa teraz dočkal nového spracovania v podobe albumu TWiiNS Zlatá brána dokorán. Výber 16 skladieb mapuje celé obdobie vysielania televízneho programu a sú v ňom obsiahnuté skladby zo všetkých troch dekád.







„Od prvotnej myšlienky k realizácii projektu to bola pomerne dlhá cesta. Zoli Tóth, Jimi Cimbala a Ľubomír Mazák pripravovali nové moderné hudobné podklady v štúdiu Randal Group v Seredi a zároveň sme sa okrem nahrávania v štúdiu venovali aj príprave a nakrúcaniu videoklipov,“ uviedli pre médiá speváčky Daniela a Veronika.



Zlatá brána dokorán je treťou skladbou z albumu, ktorá dostala aj svoju vizuálnu podobu. Skladbu napísali začiatkom 80. rokov Ivan Horváth a Peter Štefánik.



„Vo videoklipe účinkujú známa vizážistka Lucia Lucid Style Sládečková, jej dcéra Lydka, známe herečky a naše kamarátky Lucia a Petra Molnárové s detičkami,“ povedala Daniela Nízlová.



„Priestor detského kútika nás úplne očaril a poskytol všetko, čo sme na nakrúcanie potrebovali. Nielen deti, ale aj my sme sa tam skutočne vybláznili,“ dodáva Veronika Nízlová.