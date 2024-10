Účinný spôsob zahustenia vlasov v troch jednoduchých krokoch

Bratislava 11. októbra (OTS) - Dobrá správa je, že existuje účinný spôsob, ako svoje vlasy zahustiť v troch jednoduchých krokoch, z ktorých vás ani jeden z nich časovo či finančne nezruinuje. Poďme sa spoločne o tom presvedčiť.Ako sa hovorí, “si to, čo ješ,” a s vlasmi to platí dvojnásobne. Podľa výskumov môžu nedostatky niektorých vitamínov a minerálov viesť k veľkému rednutiu vlasov. Základom pre zlepšenie je preto strava bohatá na proteíny, železo a vitamíny skupiny B, najmä biotín, ale aj špeciálne Saw palmetto . Potraviny ako losos, vajcia, špenát či orechy sú vaším tajným arzenálom pre hustejší porast. A ak to chcete dotiahnuť na ešte vyššiu úroveň, nebojte sa siahnuť po doplnkoch stravy, ktoré obsahujú kolagén.Tento krok je jednoduchý, efektívny a dokonca aj príjemný. Masáž pokožky hlavy stimuluje krvný obeh a podporuje rast hrubších vlasov. Stačí si denne vyhradiť pár minút na jemné krúživé pohyby prstami po celej hlave. Ak chcete pridať extra boost, môžete vyskúšať olej z rozmarínu, pretože výskumy ukazujú, že jeho pravidelné používanie zlepšuje hustotu vlasov a dokonca sa môže vyrovnať aj komerčným prípravkom proti padaniu vlasov. Skvelý zahusťovač vlasov od mioWell obsahuje mikroskopické vlasové vlákna z prírodnej bavlny, ktoré k tým aktuálnym dokonale priľnú, sú odolné voči vetru, neškodné a schopné vytvoriť okamžitý efekt zahustenia.Tepelná úprava je nepriateľom hustých vlasov. Ak ich preto pravidelne vystavujete vysokým teplotám, oslabujete ich štruktúru a spôsobujete väčšiu lámavosť. Dôvodom je, že nadmerné používanie tepla ničí keratínové vrstvy vlasov. Obmedzte preto žehlenie, fénovanie a kulmovanie. A ak už musíte tieto nástroje používať, nezabudnite na ochranný sprej.Ako vidíte, tieto tri kroky k hustejším vlasom sú naozaj jednoduché, ale účinné. Vyživia vás zvnútra, stimulujú rast a chránia to, čo už máte.