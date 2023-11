Umelohmotné nebo je animák pre dospelého diváka

Bratislava 19. novembra (TASR) - Po úspechoch na festivaloch, vrátane svetovej premiéry na Berlinale, je od štvrtka (16. 11.) v kinách celovečerný animovaný film Umelohmotné nebo. Distribučná spoločnosť avizuje snímku ako animovaný film pre dospelého diváka svetovej kvality.



"Vďaka Umelohmotnému nebu sa slovenská animácia prezentuje na festivaloch aj v distribúcii po celom svete," poznamenáva k filmu, ktorý mali možnosť vidieť diváci napríklad v Holandsku, Francúzsku či na Taiwane. U nás sa premieta v klubových kinách a v sieťach multiplexov po celom Slovensku. V slovenskom znení účinkujú Diana Mórová, Rebeka Poláková a Richard Autner.



"Pribudnú premietania vo vybraných kinách na južnom Slovensku v maďarskej verzii so slovenskými titulkami, keďže film bol vyrobený v rovnocennej slovensko-maďarskej koprodukcii a má aj dva oficiálne jazyky," dodáva Matej Sotník z distribučnej spoločnosti Film Expanded.



Sci-fi "animák" predvídajúci našu blízku budúcnosť sa odohráva v Budapešti a Vysokých Tatrách v roku 2123, keď hranice aj krajiny už stratili svoj význam. Vizuálne pôsobivý príbeh vytvorili spojením techník Rotoscope a 3D na pomedzí hraného filmu a animácie. Tvorcovia vyrábali Umelohmotné nebo sedem rokov. "Pre slovenský animovaný film je to unikátny počin a obrovský krok vpred. Navyše vidieť Tatry v budúcnosti môže byť pridaná hodnota, ktorá zvýši zvedavosť divákov na Slovensku," zdôrazňuje producent Juraj Krasnohorský.



Režisérska dvojica Tibor Bánóczki a Sarolta Szabó vo filme odhaľuje futuristický svet, v ktorom vymrela príroda a ľudstvo sa snaží vyrovnať so svojím dlhom voči planéte. Po dovŕšení 50 rokov obyvatelia odovzdávajú svoje telo komunite a postupne prechádzajú transformáciou na stromy, aby poskytli kyslík aj potravu ďalšej generácii. V krutom svete, kde má život iba 18 tisíc dní, sa Stefan odváži porušiť všetky pravidlá, aby zachránil život svojej manželke Nóre. Tá sa rozhodla dobrovoľne a predčasne podstúpiť implantáciu a už o pár dní sa začne transformovať. No jej rozhodnutie ju zaviedlo na cestu, ktorá zmení nielen jej osud, ale aj osud celého ľudstva.



"Tento film je aktuálny úplne vo všetkých jeho témach. Vyhýba sa konvenčným postapokalyptickým zápletkám a namiesto toho sa sústredí na hľadanie alternatívnych riešení a osobného prebúdzania sa v čase krízy," hovorí herečka Rebeka Poláková, ktorá nadabovala hlavnú ženskú rolu Nóru. Richard Autner prepožičal hlas postave jej manžela Stefana. "Je to krásne nakreslené, postavy vidíte akoby boli živé. Film má výborne spracovanú tému, ide o jedinečný vizuálny zážitok poetickej dystopickej budúcnosti," poznamenal herec.