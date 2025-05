Unikátne tréningové sústredenie mladých športovcov

Bratislava 26. mája (OTS) - V dňoch 19. až 22. mája 2025 zorganizovala športová organizácia Špeciálne olympiády Slovensko (ŠOS) výnimočné tréningové sústredenie pre mladých športovcov s intelektuálnym znevýhodnením a tiež športovcov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením zapojených do programu MATP (Motor Activity Training Program). Cieľom bolo zlepšiť športové zručnosti, fyzickú zdatnosť a plavecké schopnosti športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, a zároveň podporiť ich sociálnu integráciu prostredníctvom inkluzívneho prostredia.Na podujatí sa zúčastnilo 9 MATP športovcov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením, ktorí trénovali podľa špeciálne vyvinutého programu MATP zameraného na rozvoj motorických zručností. Doplnilo ich 12 detí vo veku 6 až 11 rokov, zapojených do programu Young Athletes – výchovného tréningového programu Špeciálnych olympiád Slovensko pre výchovu mládeže v športe pre osoby s intelektuálnym znevýhodnením., čerstvý Majster Európy v triatlone, víťaz Svetových hier v stolnom tenise a známa tvár tanečnej šou Let’s Dance, bronzová medailistka v zjazdovom lyžovaní zo Svetových hier v Turíne, úspešná plavkyňa a medailistka zo Svetových hier v Abú ZabíTíto skúsení športovci nielenže inšpirovali mladšie generácie, ale zároveň ukázali, že ľudia s intelektuálnym znevýhodnením dokážu byť pre spoločnosť prínosní, ak im poskytneme vhodné prostredie, priestor a príležitosť.uviedlaTréningový program prebiehal v dvojfázovom režime – na suchu aj vo vode. Cieľom bolo zlepšiť športové zručnosti, fyzickú zdatnosť aj plavecké schopnosti zúčastnených športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. Významný prínos mal kemp aj z pohľadu sociálneho rozvoja – umožnil účastníkom socializovať sa v kolektíve, rozvíjať komunikačné zručnosti a nadväzovať nové priateľstvá.Súčasťou programu bola aj aktívna účasť rodičov a trénerov, ktorí si navzájom vymieňali skúsenosti a osvojovali si nové tréningové metódy. Prítomnosť detí bez intelektuálneho znevýhodnenia ako inkluzívnych partnerov vytvorila jedinečné prostredie, v ktorom sa inklúzia stala prirodzenou súčasťou športového rastu a bola inkluzívnou čerešničkou úspechu tohto tréningového sústredenia.Špeciálne olympiády Slovensko sú inkluzívnou športovou organizáciou, ktorá prostredníctvom športu a vzdelávania pomáha deťom, tínedžerom aj dospelým s intelektuálnym znevýhodnením plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti.