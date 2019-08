UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Českej republiky do Púchova

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.

Začiatok cesty- Železničná stanica Horní Lideč (ČR)

Železničná stanica Horní Lideč (ČR). Foto: Vovlaku.sk

Číslo trate:ŽSR - 125

Správca:Železnice Slovenskej republiky

Trasa:Horní Lideč – Púchov

Rozchod:1 435 mm

Stanice na trati

• Horní Lideč (SŽDC - ČR)

• Střelná

• hraničný priechod ČR a SR

• Strelenka

• Lysá pod Makytou

• Lúky pod Makytou

• Záriečie

• Dohňany

• Púchov zastávka

• Púchov závody

• Púchov – križovatka s traťou Bratislava – Žilina

Koniec cesty- Železničná stanica Púchov

Železničná stanica Púchov. Foto: Vovlaku.sk

Zaujímavosti na trati

Revitaloizácia námestia v Lysej pod Makytou Foto: www.lysapodmakytou.sk

Bratislava 18. augusta (Vovlaku.sk) - Postupne vám ukazujeme všetky používané železničné trate na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk Dnes ponúkame možnosť precestovať traťod prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodičav regionálnom rýchliku.V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda medzistanicami Horní Lideč a Púchov zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.Jazda v osobnom vlakuv elektrickej jednotke 971Železničná trať(železnica generála M. R. Štefánika, dráha generála M. R. Štefánika, dráha československej vzájomnosti, v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 125) je elektrifikovaná dvojkoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Púchov a Horní Lideč na Morave, kde sa spája so železničnou traťou T. G. Masaryka, Vsetín – Horní Lideč, uvedenou do prevádzky v roku 1928 (dnes železničné trate 280 a 283).Železničné trate na Slovensku i v Česku pri vzniku spoločného štátu smerovali najmä do bývalých centier – Budapešti a Viedne. Prepojení medzi východom a západom bolo málo, čo viedlo k snahe dobudovať úseky, ktoré umožnia cestovať a prepravovať rudy i tovar po novej krajine i v tomto smere.V 30. rokoch 20. storočia sa na Slovensku budovalo niekoľko dôležitých tratí, medzi nimi i prepojenie trate Bratislava – Žilina s traťou Přerov – Ostrava cez Púchov a Lyský priesmyk. Medzi Slovenskom a Českom existovalo niekoľko lokálnych tratí, no dôležité rýchlikové prepojenia boli len traťou Kúty – Břeclav a Čadca – Jablunkov.Nové spojenie Púchov – Horní Lideč bolo sprevádzkované 2. mája 1937 a vytvorilo dôležitý koridor pre spojenie Prahy a Košíc cez Olomouc a Žilinu.Elektrifikácia tak významnej železnice v úseku Horní Lideč – Púchov – Žilina prebehla medzi prvými a bola realizovaná už v roku 1960.Trať je súčasťou Železničného koridoru pre nákladnú dopravu číslo 9. Koridor vedie v trase Praha – Horní Lideč – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou (slovensko-ukrajinská hranica). V skratke sa označuje „Česko-slovenský koridor“ alebo „CS koridor“. Prvé jednanie správnej rady koridoru sa uskutočnilo 22. februára 2012 v Prahe.V septembri 2013 ŽSR plánovali modernizáciu trate a zároveň zmenu jej trakčnej sústavy. Modernizácia mala byť ukončená v roku 2016. Podľa plánov ŽSR z júla 2015 by trakčná sústava na slovenskej časti trate v úseku Púchov - Lúky pod Makytou mala byť do roku 2017 zmenená z 3kV jednosmernej na 25kV striedavú.Predpokladaný termín stavby „Modernizácia železničnej trate Púchov - Lúky pod Makytou - štátna hranica SK/CZ“ bol od mája 2016 do mája 2018.Lysá pod Makytou je obec na Slovensku v okrese Púchov. Nachádza sa v doline Biela voda medzi Bielymi Karpatmi a Javorníkmi v nadmorskej výške 350 - 400 metrov (stred obce 360 m n. m.). Obec dostala svoj názov podľa vrchu Makyta (922 m), ktorý sa nad ňou týči. Cez obec vedie od konca 30. rokov železničná trať Púchov – Horní Lideč.V obci je rímskokatolícky kostol sv. Štefana z roku 1824.V obci sa nachádza športový areál s futbalovým, hádzanárskym a basketbalovým ihriskom. V prírodnom amfiteátri sa každoročne konajú folklórne slávnosti. V zimných mesiacoch je možnosť využitia lyžiarskych vlekov a lyžiarskych bežeckých tratí. V lete k dispozícii športové tenisové ihrisko s gumovým povrchom.wikipedia.org, vlaky.net, vovlaku.skwww.lysapodmakytou.sk