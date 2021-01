Úrady uväznili palestínsku dídžejku, hrala vraj pri Mojžišovej hrobke

Ramalláh 5. januára (TASR) – Známu palestínsku dídžejku Samu Abdulhádíovú prepustili v pondelok na kauciu z väzby, kam sa dostala minulý týždeň po technopárty v lokalite Nabí Músá, kde je podľa moslimskej tradície pochovaný prorok Mojžiš. Informovala o tom agentúra AFP.



Komplex Nabí Músá leží na západnom brehu Jordánu medzi mestami Jeruzalem a Jericho. Keďže je tam údajne pochovaný Mojžiš, je označovaný za jedno z najvýznamnejších moslimských posvätných miest v Palestíne.



Palestínske úrady spočiatku zamietli žiadosť o prepustenie dídžejky na kauciu. V nedeľu večer, po zložení 3500 dolárov, ju však až do súdneho pojednávania prepustili. Dátum pojednávania na súde zatiaľ nestanovili.



Samá Abdulhádíová je mnohými považovaná za prvú Palestínčanku, ktorá sa stala profesionálnou dídžejkou. Izraelský denník Haarec ju označil za palestínsku kráľovnú techna.



Video z jej technopárty zverejnené na sociálnych sieťach zachytáva mladých mužov a ženy, ako tancujú v blízkosti miesta významného z kultúrneho aj náboženského hľadiska. Objavili sa aj tvrdenia, že návštevníci na párty pili alkohol a užívali drogy.



Video vyvolalo hnev palestínskej verejnosti a obvinenia zo zneuctenia miesta, kde sa nachádza aj mešita. Verejnosť obrátila svoj hnev aj voči palestínskym úradom za to, že akciu povolili.



Na žiadosť palestínskeho premiéra Muhammada Ištaju vznikla vyšetrovacia komisia, ktorá má zistiť, čo sa dialo v Nabí Músá.



Dídžejkin otec Saad Abdulhádí uviedol, že jeho dcéra mala oficiálne povolenie na usporiadanie párty v Nabí Músá. Je presvedčený, že policajný zásah voči jeho dcére nariadili v záujme upokojenia konzervatívnej verejnej mienky.



V rozhovore pre televíziu CNN spresnil, že párty sa konala v inej časti areálu, ako sa nachádza mešita. Poprel, že by jej účastníci boli opití alebo brali drogy.



Saad Abdulhádí dodal, že jeho dcéru poverila parížska produkčná spoločnosť organizovaním akcií v mnohých palestínskych historických pamiatkach a dostala na to aj povolenie od palestínskeho ministerstva cestovného ruchu a historických pamiatok, ktoré je zodpovedné za bazár v Nabí Músá — na rozdiel od tamojšej mešity, ktorú spravuje palestínske ministerstvo pre náboženské záležitosti.



CNN získala list od ministerstva cestovného ruchu, ktorým udeľuje dídžejke a produkčnej spoločnosti povolenie natáčať v Nabí Músá, pokiaľ dodržia potrebné bezpečnostné opatrenia a budú rešpektovať náboženský a kultúrny význam miesta a jeho charakter.



Abdulhádíová je podľa svojho právnika obvinená aj z porušenia nariadení súvisiacich s epidémiou choroby COVID-19.