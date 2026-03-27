Uragán, Susedov či Garfielda spája šesťdesiatnik Peter Marcin
Ružomberok/Bratislava 27. marca (TASR) - Pred 20 rokmi, počas premiéry rodinného filmu o Garfieldovi, sa Peter Marcin vyjadril, že má podobné povahové vlastnosti ako hrdzavý kocúr, ktorému prepožičal svoj hlas. „Tiež veľmi rád leňoším i jem,“ uviedol svojho času pre TASR dnes už šesťdesiatnik, ktorý predtým nadaboval aj inú legendárnu mačku - kocúra Toma, ktorý sa neúspešne snaží chytiť myšiaka Jerryho vo filmovom spracovaní obľúbenej seriálovej disneyovky.
Herec, zabávač, dabér a moderátor, ktorý sa na rodil 27. marca 1966 v Ružomberku, však určite nepatrí k lenivým ľuďom. Spolu s Andym Krausom sa autorsky podieľal na úspešných zábavných televíznych projektoch Uragán či Hurikán, alebo na sitkome Susedia, ktorý lámal rekordy v sledovanosti na Slovensku. Dostal viacero cien OTO (Osobnosť televíznej obrazovky) a TOM (Televízna osobnosť Markízy), pričom v roku 2006 mu udelili Absolútneho OTA.
Peter Marcin sa už ako gymnazista venoval ochotníckemu divadlu a pôsobil aj ako elév v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Herectvo vyštudoval na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave v ročníku Miloša Pietora. Pred kamerou debutoval v roku 1974 v televíznom filme Ivana Petrovického Benedikt. O rok neskôr sa objavil v ďalšej Petrovického televíznej snímke Murársky chlieb. Účinkoval aj v niekoľkých epizódach seriálu Evžena Sokolovského Chlapci a chlapi (1988).
Po roku 1989 sa presadil tiež ako dabér a jeho prvou veľkou dabingovou postavou bol komander Rajker zo sci-fi seriálu Star Trek. Okrem Toma a Garfielda prepožičal hlas aj animovanému psovi Goofymu, alebo kresleným „záporákom“ Chi-Fuovi zo snímky Mulan či Gargamelovi zo seriálu Šmolkovia. Nadaboval aj Alana Rickmana, ktorý stvárnil mága a profesora Severusa Snapea v sérii filmov o Harrym Potterovi.
Začiatkom 90. rokov minulého storočia Marcin moderoval zábavno-dokumentárny cyklus Televíkend a uvádzal súťažnú show Koleso šťastia. V tomto období sa objavil aj v éteri rádia Twist, v ktorom dostal príležitosť nielen ako moderátor, ale tiež ako autor. Jeho relácia Spolužiaci sa u poslucháčov tešila veľkej obľube a značný úspech dosiahol aj s kabaretom Twister. V roku 2001 sa rozhlasový Twister zmenil na televízny Uragán. Slovenská televízia ho vysielala do roku 2003.
V Uragáne sa Marcin predstavil v parodických postavách inžiniera Stromokocúra, malého Mirka či ako pani Mária a v humoristických scénkach mu nemenej úspešne sekundoval Andy Kraus, napríklad v úlohe slovenčinu komoliaceho Lászlóa Komároma. Obidvoch harmonicky od roku 2004 dopĺňala aj Zuzana Šikulová. Na Uragán, ktorý vysielala aj TV Markíza, nadviazali Marcin a Kraus podobnou kabaretnou a rovnako úspešnou reláciou Hurikán.
Marcin sa v roku 2006 podieľal aj na jednom z najúspešnejších slovenských televíznych seriáloch Susedia, ktorý prekonal počas vysielania v TV Markíza niekoľko rekordov v televíznej sledovanosti zábavných programov. V sitkome hrali hlavné postavy okrem Marcina opäť Kraus a spolu s nimi Zuzana Tlučková a Viki Ráková.
V tom istom roku vydal Marcin aj hudobný album Klaun, na ktorom naspieval cover verzie populárnych slovenských hitov z 80. rokov minulého storočia.
Úspešný televízny zabávač sa vrátil pred filmovú kameru hlavnou postavou v tragikomédii Mŕtvola musí zomrieť (2011) režiséra Jozefa Paštéku. V roku 2012 sa objavil aj v českej dráme Posel, ktorú režíroval Vladimír Michálek a účinkoval tiež v seriáli Dr. Ema (2014). Ako režisér sa podieľal na sitkome Hlavne, že sa máme radi (2012) a od roku 2014 moderuje Marcin vlastnú televíznu talkshow Neskoro večer.
Zdroj: https://www.csfd.sk/tvorca/30072-peter-marcin/biografia/
