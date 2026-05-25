Pondelok 25. máj 2026
Urban má dobrú intuíciu

Urbanovia, ktorí majú meniny 25. mája, radi hrajú divadlo a rozprávajú príbehy.

Bratislava 25. mája (TASR) - Mužské meno Urban má latinský pôvod a význam mena je "mestský, mešťan". S nositeľmi tohto mena sa stretávame len výnimočne.

Urbanovia, ktorí majú meniny 25. mája, radi hrajú divadlo a rozprávajú príbehy. Už ako malí chlapci sú pôvabní a presvedčiví. Majú však aj chvíle, keď sú uzavretí. Urbanovia majú dobrú intuíciu a sú si toho vedomí. Sú aj urážliví, ale sami často zraňujú iných svojou uštipačnosťou. Ich zdravie nie je najpevnejšie, aj keď majú veľa životnej sily.

Mali by pravidelne športovať a stravou si dopĺňať najmä vitamín C.

Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú červená, biela a hnedozelená. Ochranné rastliny podbeľ, levanduľa, ochranné kamene tigrie oko a topás.
