Urbánková oslávi životné jubileum zlatou kolekciou najlepších piesní

Bratislava 14. júna (TASR) - Legenda českej populárnej a country hudby Naďa Urbánková, ktorá v 70. rokoch získala päť československých zlatých slávikov a stála na vrchole poslucháčskej obľuby s piesňami, ktoré pre ňu otextoval nezabudnuteľný Jiří Grossmann, oslávi 30. júna osemdesiatku. Supraphon pri tejto príležitosti vydáva v piatok 14. júna darček pre všetkých jej priaznivcov, výpravný bilančný trojalbum Zlatá kolekce. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Česká speváčka Naďa Urbánková v živote postretla pri tvorbe svojich piesní najmenej štyroch zásadných mužov menom Jiří - skladateľa Šlitra, textárov Suchého, Grossmanna a kapelníka Brabca, ktorí jej pomohli naštartovať a rozvinúť pozoruhodnú hudobnú kariéru.



„Ani som nepremýšľala, že sú môj tím, proste to boli priatelia, s ktorými bola radosť byť a prijímať ich nápady, väčšinou geniálne, čo sa možno neprejavilo hneď, ale rozhodne ovplyvňovali moju dlhú budúcnosť,“ uviedla na adresu svojich autorov speváčka.



Nebolo by to však možné bez daru jej zaujímavého hlasu a schopnosti dôveryhodne preniesť nostalgické i comedy melódie a texty na poslucháča. Trojalbum Zlatá kolekce, ktorý vydáva Supraphon, ponúkne celkom 71 originálnych nahrávok z celej Urbánkovej hudobnej dráhy.



Vo výbere, ktorý zostavil jej spolupracovník a textár Mirek Černý, nechýba nič podstatné. „Naďu Urbánkovu som prvýkrát na vlastné oči videl vystupovať naživo v roku 1966 v rámci GB Show Jirku Grossmanna a Jiřího Brabca. Za veľkými okuliarmi, nabitú energiou, žiariacu božskou eleganciou, zdobenú dokonalým účesom a priam snovo démonickým úsmevom. To všetko navyše v módnej minisukni. Dokonale profesionálny a pritom stále absolútne úprimne vľúdny a predovšetkým dôveryhodný Urbánkovej prejav, ktorým dokázala získať množstvo výrazných triumfov. Děčínska kotva alebo Bratislavská lýra a v rokoch 1972 – 1976 suverénne víťazstvo vo vtedy mimoriadne obľúbenej poslucháčskej ankete Zlatý slávik. S rovnako bravúrnou suverenitou zvládla nástup televíznych vystúpení. A pritom stále žiarila na koncerte vytrvale s meniacou sa zostavou Country Beatu. S ním vystupovala v roku 1973 dokonca anglickému publiku na Veľkonočnom medzinárodnom festivale vo Wembley a o rok neskôr v kolíske country v zámorskom Nashville,“ uviedol Mirek Černý a dodal: „Nedávno som Naďu stretol. S veľkými okuliarmi, nabitú energiou, žiariacu božskou eleganciou, zdobenú dokonalým účesom a priamo démonickým úsmevom. Len tú minisukňu už nemala.“



Naďa Urbánková (Nadežda Balabánová, *30. 6. 1939, Nová Paka) absolvovala v roku 1957 v Trutnově zdravotnícku školu ako diplomovaná sestra. V roku 1959 debutovala ako herečka v Pardubickom divadle. Pôsobila v pražskej Laterne magike. V roku 1964 ju režisér Ján Roháč angažoval do filmu Kdyby tisíc klarinetů a do pražského divadla Semafor, kde spolupracovala s dvojicou Šlitr – Suchý aj s dvojicou Grossmann - Šimek.



V rokoch 1972 až 1976 získala celkom päť zlatých slávikov. S Country Beatom Jiřího Brabca úspešne spolupracovala niekoľko rokov, v ďalšom období spolupracovala s orchestrom Václava Hybša a pôsobila aj v pražskom Hudobnom divadle Karlín. Po sérii úspešných singlov vydala svoj prvý album v Supraphone v roku 1970. Zahrala si v mnohých známych českých filmoch, napríklad Radúz a Mahulena, Na samotě u lesa, Romance za korunu, v oscarových Ostro sledovaných vlakoch, alebo berlínskym Zlatým medveďom ocenenom filme Skřivánci na niti. Pred časom sa objavila v úspešnom televíznom seriáli Rapl 2. Od roku 1990 na niekoľko rokov úplne prerušila hudobnú dráhu. Teraz žije v Želive na Pelhřimovisku a moderuje v Českom rozhlase Vysočina. Vystupuje s kapelou Bokomara.