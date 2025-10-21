< sekcia Magazín
Uršuľa je odvážna
V práci sú výkonné, no nekompromisné.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Ženské meno Uršuľa je svätecké, má latinský pôvod a jeho význam je "medvedica". Na Slovensku sa s nositeľkami tohto mena stretávame málokedy a oslovujeme ich Uľa, Uľka.
Uršule, ktoré majú meniny 21. októbra, sú rozhodné a majú veľkú odvahu. Je im blízka pozícia šéfky. V práci sú výkonné, no nekompromisné. Nie je ľahké nadviazať s nimi priateľský kontakt, lebo sú nedôverčivé.
Sú dobré pozorovateľky a zabávajú sa len po istú hranicu. Súkromie si Uršule pred inými dôsledne strážia. Majú sklon k priberaniu. Prospejú im preto časté prechádzky a plávanie. Vyhýbať by sa mali koreneným jedlám.
Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Ich šťastnými farbami sú fialová, žltá a modrá. Ochranné rastliny žihľava, šalvia, ochranné kamene ametyst a smaragd.
