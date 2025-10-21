Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. október 2025Meniny má Uršuľa
< sekcia Magazín

Uršuľa je odvážna

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

V práci sú výkonné, no nekompromisné.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. októbra (TASR) - Ženské meno Uršuľa je svätecké, má latinský pôvod a jeho význam je "medvedica". Na Slovensku sa s nositeľkami tohto mena stretávame málokedy a oslovujeme ich Uľa, Uľka.

Uršule, ktoré majú meniny 21. októbra, sú rozhodné a majú veľkú odvahu. Je im blízka pozícia šéfky. V práci sú výkonné, no nekompromisné. Nie je ľahké nadviazať s nimi priateľský kontakt, lebo sú nedôverčivé.

Sú dobré pozorovateľky a zabávajú sa len po istú hranicu. Súkromie si Uršule pred inými dôsledne strážia. Majú sklon k priberaniu. Prospejú im preto časté prechádzky a plávanie. Vyhýbať by sa mali koreneným jedlám.

Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Ich šťastnými farbami sú fialová, žltá a modrá. Ochranné rastliny žihľava, šalvia, ochranné kamene ametyst a smaragd.
.

Neprehliadnite

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí