Pamela Andersonová a Jon Peters sa 12 dní po svadbe rozišli

Los Angeles 4. februára (TASR) - Bývalá hviezda amerického televízneho seriálu Pobrežná hliadka (Baywatch) Pamela Andersonová (52) a filmový producent Jon Peters sa 12 dní po sobáši rozišli. Informovala o tom britská stanica Sky News.



Andersonová potvrdila, že sa s Petersom rozhodli "byť nejaký čas od seba, aby si znovu premysleli, čo chcú od života a jeden od druhého".



Herečka sa za 74-ročného producenta filmov o Batmanovi vydala 20. januára - súkromný obrad sa konal v meste Malibu na okraji kalifornského Los Angeles.



Po správach, že manželia sa cez víkend rozišli, Andersonová vydala vyhlásenie pre Sky News. V ňom vysvetlila, že sa s manželom rozhodli "byť nejaký čas od seba" a "oficiálne vystupovanie ako manželský pár odložiť na neskôr".



"Život je cesta a láska je proces. S touto univerzálnou pravdou na mysli sme sa spoločne rozhodli odložiť na neskôr oficiálne vystupovanie ako manželský pár," vysvetlila Andersonová a dodala: "Ďakujeme vám sa rešpektovanie nášho súkromia."



Andersonová začala randiť s Petersom po vlaňajšom rozchode s futbalistom Adilom Ramim.



Herečka, ktorá sa stala bojovníčkou za práva zvierat, si Petersa vzala po viac ako troch desaťročiach spoločnej známosti.



"Krásne dievčatá sú všade. Mohol by som si vyberať, avšak už 35 rokov som chcel len Pamelu," uviedol nedávno Peters pre portál The Hollywood Reporter.



Andersonová bola v minulosti vydatá za rockerov Tommiho Leeho a Kida Rocka a dvakrát bola vo zväzku s profesionálnym hráčom pokru Rickom Salmonom.



Peters, zamestnaním pôvodne kaderník, sa v Hollywoode stal známym vďaka románu s herečkou Barbarou Streisandovou, pričom robil producenta jej verzii filmu Zrodila sa hviezda (A Star is Born). V 80. a 90. rokoch minulého storočia bol producentom série filmov o Batmanovi režiséra Tima Burtona.



Peters sa údajne s Andersonovou zoznámil ešte v 80. rokoch vo vile Higha Hefnera, zakladateľa pánskeho erotického časopisu Playboy, pričom už krátko po tomto stretnutí ju prvýkrát požiadal o ruku.