Pamela Andersonová sa opäť vydala

Washington 21. januára (TASR) - Americká herečka a bývalá hviezda televízneho seriálu Pobrežná hliadka (Baywatch) Pamela Andersonová (52) sa v pondelok piatykrát vydala. Zobrala si producenta filmov o Batmanovi - Jona Petersa (74). S odvolaním sa na správu portálu The Hollywood Reporter o tom v utorok informovala agentúra AFP.



Herečka, ktorá sa neskôr stala bojovníčkou za práva zvierat, si Petersa vzala na súkromnej ceremónii v americkom Malibu po viac ako troch desaťročiach spoločnej známosti.



"Krásne dievčatá sú všade. Mohol by som si vyberať, avšak už 35 rokov som chcel len Pamelu," uviedol Peters pre The Hollywood Reporter.



Andresonová bola v minulosti vydatá za rokerov Tommiho Leeho a Kida Rocka a dvakrát bola vo zväzku s profesionálnym hráčom pokru Rickom Salmonom.



Peters, zamestnaním pôvodne kaderník, sa v Hollywoode stal známym vďaka románu s herečkou Barbarou Streisandovou, pričom robil producenta jej verzii filmu Zrodila sa hviezda (A Star is Born). V 80. a 90. rokoch bol producentom série filmov o Batmanovi režiséra Tima Burtona.



Peters sa údajne s Andersonovou zoznámil ešte v 80. rokoch vo vile Higha Hefnera - zakladateľa pánskeho erotického časopisu Playboy, pričom už krátko po tomto stretnutí ju prvýkrát požiadal o ruku.