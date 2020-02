OSCARY SÚ ROZDANÉ: Kto získal prestížne ocenenie?

Oscara v kategórii herec vo vedľajšej úlohe získal Brad Pitt

Na snímke americký herec Brad Pitt si preberá Oscara, ktorého získal v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe za svoju rolu kaskadéra v komediálnej dráme Vtedy v Hollywoode od režiséra Quentina Tarantina na 92. ročníku udeľovania filmových cien Oscar v Los Angeles 9. februára 2020. Foto: TASR/AP

Oscara v kategórii herečka vo vedľajšej úlohe získala Laura Dernová

Na snímke americká herečka Scarlett Johanssonová (chrbtom) objíma svoju kolegyňu Lauru Dernovú, ktorá získala Oscara v kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe na 92. ročníku udeľovania filmových cien Oscar v Los Angeles 9. februára 2020. Americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) ju ocenila za stvárnenie úlohy rozvodovej právničky v dráme Marriage Story (Manželská história), informovala agentúra AFP. Foto: TASR/AP

V animovaných filmoch zabodovali Toy Story 4 a Hair Love

Oscara v kategórii cudzojazyčný film získal Parazit

Na snímke režisér Pon Džun-ho (vpravo), ktorý získal Oscara v kategórii najlepší film za juhokórejskú čiernu komédiu Parazit na 92. ročníku udeľovania filmových cien Oscar v Los Angeles 9. februára 2020. Foto: TASR/AP

Oscara za najlepšiu réžiu získal Pon Džun-ho za film Parazit

Oscara v kategórii najlepší film získal Parazit

Členovia filmového klubu sa radujú v priestoroch univerzity v Soule po tom, čo režisér Pon Džun-ho získal Oscara v kategórii najlepší film za juhokórejskú čiernu komédiu Parazit na 92. ročníku udeľovania filmových cien Oscar v Los Angeles 9. februára 2020. Foto: TASR/AP

Oscara ako herec v hlavnej úlohe získal Joaquin Phoenix za Jokera

Na snímke americký herec Joaquin Phoenix pózuje so soškou Oscara, ktorého získal v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe na 92. ročníku udeľovania filmových cien Oscar v Los Angeles 9. februára 2020. Americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) ho ocenila za úlohu Jokera, ktorú stvárnil v rovnomennom psychologickom thrilleri v réžii Todda Phillipsa. Film Joker bol na Oscara nominovaný v celkovo 11 kategóriach. Na úspešné napokon premenil dve z týchto nominácií, okrem kategórie herec v hlavnej úlohe, získal Oscara aj za najlepšiu hudbu k filmu, ktorú zložila Islanďanka Hildur Gudnadóttir. Foto: TASR/AP

Oscara ako herečka v hlavnej úlohe získala Renee Zellwegerová

Los Angeles 10. februára (TASR) - V americkom Los Angeles sa v nedeľu večer miestneho času začal 92. ročník udeľovania filmových cien Oscar. Galavečer odštartoval o 17.00 h miestneho času (pondelok 02.00 h SEČ) v komplexe Dolby Theatre, kde sa hviezdy svetového šoubiznisu začali schádzať už viac ako dve hodiny pred začiatkom udeľovania Oscarov.Najviac - jedenásť - oscarových nominácií získal psychologický thriller Joker v réžii Todda Phillipsa. Favoritmi večera sú tiež kriminálna dráma The Irishman režiséra Martina Scorseseho, historický film 1917 režiséra Sama Mendesa a komediálna dráma Vtedy v Hollywoode režiséra Quentina Tarantina, ktoré dostali zhodne po desať nominácií.O sošku Oscara okrem nich bojuje - v kategórii krátky animovaný film - aj snímka Dcéra od režisérky Darje Kaščejevovej, študentky pražskej FAMU, ktorá pochádza z Tadžikistanu, no s manželom sa presťahovala do ČR.Rovnako ako už vlaňajší, aj ten aktuálny ročník udeľovania Oscarov prebieha bez moderátora. Galavečer v priamom prenose vysiela televízia ABC.Oscara v kategórii herec vo vedľajšej úlohe získal v noci na pondelok Brad Pitt za svoju úlohu kaskadéra komediálnej dráme Vtedy v Hollywoode od amerického režiséra Quentina Tarantina.Agentúra AFP informovala, že pre Pitta ide o vôbec prvého Oscara, ktorého získal ako jednotlivec (a nie len prevzal spolu s ďalšími v rámci oceneného filmu). Pitt pri preberaní ocenenia priznal, že je trochuZiskom tejto ceny Americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) predstihol hercov ako Joe Pesci, Al Pacino či Tom Hanks, ktorí boli nominovaní v rovnakej kategórii.Dej snímky Vtedy v Hollywoode je zasadený do roku 1969 v Los Angeles. Hlavnú úlohu v ňom stvárňuje Leonardo DiCaprio, ktorý je za ňu taktiež nominovaný na Oscara.DiCaprio hrá vo filme zašlú hviezdu amerických westernov, zatiaľ čo Pitt stvárňuje jeho kaskadéra. Ich filmové postavy žijú v susedstve herečky Sharon Tateovej.Oscara v kategórii herečka vo vedľajšej úlohe získala v noci na pondelok Laura Dernová. Americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) ju ocenila za stvárnenie úlohy rozvodovej právničky v dráme Marriage Story (Manželská história), informovala agentúra AFP.Dernová tak predstihla v predvečer svojich 53. narodenín predstihla ziskom Oscara v tejto kategórii herečky ako Margot Robbieovú (za film Bombshell), Scarlett Johanssonovú (Králiček Jojo), Florence Pughovú (Malé ženy) či Kathy Batesovú (za film Richard Jewell), ktoré boli taktiež nominované.Dernová vo svojom prejave venovala cenu svojim rodičom, herečke Diane Laddovej a hercovi Bruceovi Dernovi.V Marriage Story stvárnila neúprosnú a rýchlo rozprávajúcu rozvodovú právničku jednej z hlavných postáv, manželky Nicole, ktorú vo filme stvárňuje Scarlett Johanssonovú. Manžela, s ktorým sa rozvádza hrá Adam Driver. Obaja zmienení herci sú za tento trpký filmový príbeh o rozvode taktiež nominovaní na Oscara v kategóriách herca a herečky v hlavnej úlohe.Oscara v kategórii Najlepší animovaný celovečerný film získala v noci na pondelok snímka Toy Story 4 (Príbeh hračiek 4) z dielne filmového štúdia Pixar.Agentúra AFP pripomína, že ide už o tretiu sošku Oscara pre túto sériu štvorice príbehov o zbierke hračiek, ktoré pojednávajú o hodnote priateľstva či akceptácii životných zmien. Predošlé dva Oscary získal ešte v roku 2011 film Toy Story 3, ktorý vtedy zabodoval v kategóriách najlepší animovaný celovečerný film a najlepšia pôvodná filmová pieseň (skladbou We Belong Together)Podobne ako v predošlých dieloch pribudne aj v tom najnovšom k zbierke detských hračiek chlapca Andyho a dievčatka Bonnie nový člen.V kategórii krátky animovaný film bojovala o Oskara aj česká snímka Dcéra od režisérky Darje Kaščejevovej, študentky pražskej FAMU, pochádzajúcej z Tadžikistanu. Sošku však napokon získala snímka Hair Love od režiséra Matthewa A. Cherryho.Ide o príbeh afro-amerického otca, ktorý sa musí popasovať s náročnou úlohou - prvýkrát v živote svojej dcére vytvoriť účes. Dcéru o filme nahovorila známa americká herečka a producentka Issa Rae.Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film získala v noci na pondelok juhokórejská komediálna dráma Parazit od režiséra Pon Džun-hoa.Film žánrovo označovaný aj za čiernu komédiu je príbehom chudobnej, avšak prefíkanej juhokórejskej štvorčlennej rodiny, ktorá sa infiltruje do domácnosti boháčov, približuje agentúra AFP. Spoločensko-satirická i kritická snímka sa zaoberá témou rozširujúcej sa priepasti medzi bohatými a chudobnými vrstvami obyvateľstva v Južnej Kórei.Okrem ceny za najlepší cudzojazyčný film, ktorá sa v tomto roku oficiálne premenovala na cenu najlepší medzinárodný film, pričom sa udeľuje neamerickým a prevažne cudzojazyčným filmom, získal Parazit počas galavečera tiež Oscara v kategórii najlepší pôvodný scenár.Film vlani v máji dostal tiež Zlatú palmu, hlavnú cenu, na medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes, pričom Pong (50) získal Zlatú palmu ako vôbec prvý juhokórejský režisér.Oscara za najlepšiu réžiu získal v noci na pondelok Juhokórejčan Pon Džun-ho, a to za čiernu komédiu Parazit kriticky zobrazujúcu triedne rozdiely v juhokórejskej spoločnosti, informuje agentúra DPA.Parazit už predtým získal Oscara za najlepší celovečerný medzinárodný film, ktorá sa udeľuje neamerickým, cudzojazyčným filmom a do vlaňajšieho roka sa oficiálne nazývala cenou za najlepší cudzojazyčný film. Snímka si z galavečera odnáša tiež Oscara za najlepší pôvodný scenár.zažartoval pri preberaní ceny za réžiu 50-ročný Pon.Oscara v kategórii najlepší film získala v noci na pondelok juhokórejská čierna komédia Parazit od režiséra Pon Džun-hoa. Ide o vôbec prvý cudzojazyčný film, ktorý toto ocenenie kedy získal, všímajú si viaceré médiá vrátane agentúry AFP. Snímka už predtým na získala troch ďalších Oscarov.Parazit si z galavečera odnáša rovno štyroch Oscarov, a do histórie sa zapíše tiež ako vôbec prvý cudzojazyčný celovečerný film, ktorý zvíťazil v najprestížnejšej kategórii Oscarov - v kategórii najlepší film, ktorá sa udeľuje ako posledná.Parazit už predtým získal Oscara za najlepší celovečerný medzinárodný film, cenu, ktorá sa udeľuje neamerickým, cudzojazyčným filmom a do vlaňajšieho roka sa oficiálne nazývala cenou za najlepší cudzojazyčný film. Snímka si z galavečera odnáša tiež Oscara za najlepší pôvodný scenár. Snímka si z galavečera odnáša tiež Oscara za najlepší pôvodný scenár a jej 50-ročný režisér Pon Džun-ho za ňu získal aj cenu za najlepšiu réžiu.Oscara v kategórii herec v hlavnej úlohe získal v noci na pondelok Joaquin Phoenix. Americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) ho ocenila za úlohu Jokera, ktorú stvárnil v rovnomennom psychologickom thrilleri v réžii Todda Phillipsa. Informovala o tom agentúra AFP.Temný film Joker je natočený na motívy komiksov amerického vydavateľstva DC Comics o zloduchovi Jokerovi, nepriateľovi Batmana. Neúspešný a osamelý komik Arthur Fleck sa vo filme ocitá na pokraji šialnestva a napokon až na strane zločinu, pričom si pre svoju kriminálnu dráhu vymyslí prezývku Joker.Film Joker bol na Oscara nominovaný v celkovo 11 kategóriach. Na úspešné napokon premenil dve z týchto nominácií, okrem kategórie herec v hlavnej úlohe, získal Oscara aj za najlepšiu hudbu k filmu, ktorú zložila Islanďanka Hildur Gudnadóttir.Oscara v kategórii herečka v hlavnej úlohe získala v noci na pondelok Renee Zellwegerová. Americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) ju ocenila za stvárnenie Judy Garlandovej vo filme Judy. Pre Zellwegerovú ide už o druhého Oscara, ktorého získala vo svojej hereckej kariére, píše agentúra AFP."Naši hrdinovia nás spájajú," povedala pri preberaní ceny Zellwegerová odkazujúc tak na adresu legendárnej speváčky Garlandovej, ktorú vo filme stvárňuje, píše agentúra DPA.Agentúra dodáva, že išlo o Zellwegerovej štvrtú nomináciu na Oscara, pričom prestížnu cenu si táto herečka z galavečera odniesla po druhý raz.